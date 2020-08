Aanleg van de RijnlandRoute over de helft: 'Het is strijden tegen de elementen'

Het is 'altijd strijden tegen de elementen', zegt Bart van den Heijkant van Comol5, het consortium van bouwers dat de RijnlandRoute aanlegt. Al was het alleen maar omdat een groot deel van het bouwterrein onder zeeniveau ligt en het dus vechten met het water is. Maar toch: de eerste helft van de twee nieuwe fly-overs over de A4 bij Leiden is klaar. De komende tijd wordt de drukke snelweg verlegd en kan ook de andere helft van enorme, maar toch ranke, gevaartes worden gebouwd.

De fly-overs vormen straks de toegang vanaf de A4 richting de nieuwe weg, die voor een flink stuk door een tunnel loopt. Nadat er eerst jaren over werd gediscussieerd, begon in maart 2017 de aanleg van de RijnlandRoute.

Inmiddels zijn de bouwers zo grofweg over de helft van de werkzaamheden. De eerste tunnelbuis, is bijvoorbeeld al af. Tunnelboormachine Gaia begon in augustus 2019 en kwam eind januari 2020 weer boven de grond bij de Leidse wijk Stevenshof. Daarna ging ze weer de grond in voor de tweede buis. Ook die is bijna gereed. De tunnelboormachine staat op het punt om onder de spoorlijn Den Haag-Amsterdam door te gaan. Nog een paar weken, is verwachting, en dan komt Gaia weer boven. 'Het boren van de tweede tunnelbuis gaat heel voorspoedig', aldus Marjolein Vellekoop van de provincie Zuid-Holland dan ook.

Spannende passages

Tot nu toe deden zich geen problemen voor, wel was er een aantal 'spannende passages', zoals Vellekoop het noemt. Bijvoorbeeld omdat de tunnel onder de hoogspanningsmasten richting Leiden doorgaat. Een foutje en die stad had zonder stroom gezeten. Ook het Rijn-Schiekanaal is zo'n spannende plek. Daar is die nog niet op z'n diepst. 'Die moet dan nog naar beneden', aldus Vellekoop. Maar mede omdat alles 'van tevoren zorgvuldig wordt getest en gemeten', zodat de voorbereidingen optimaal zijn, verliep ook dat goed.

Ondertussen wordt ook bij de A4 ondanks het warme weer gewoon doorgewerkt. Beneden rijden bulldozers rond, vrachtwagens met zand. Een paar mannen wroeten in de aarde, op zoek naar een rioolpijp. Boven zijn het vooral betonvlechters die met ijzer aan het worstelen zijn. Van den Heijkant herinnert zich de uitdaging die het was. Fly-overs aanleggen over een snelweg heen terwijl het verkeer er gewoon gebruik van moesten kunnen blijven maken. 'Daar moesten een nachtje over slapen. Maar het resultaat mag er zijn. Het zijn straks heel mooie viaducten.'