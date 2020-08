Leo ontwerpt nieuw remmechanisme voor skate: 'De normale rem is onveilig'

'Zo'n twintig jaar geleden, in de begintijd van het inlineskaten, gebeurden er tienduizenden ongelukken per jaar,' vertelt Leo. Hij is vandaag een stukje aan het skaten in zijn woonplaats.

Leo remt even af omdat een paar fietsers hem willen passeren. Dat gaat als volgt: zijn lichaam brengt 'ie wat naar voren en hij buigt door beide knieën. 'Dit is heel anders dan het normale systeem', zegt de Westlander. 'Daarbij moet je één voet kantelen, om het remblokje op de grond te laten zakken. Je verliest al gauw je evenwicht en daarom is het ook niet veilig.'

Natuurlijke manier van remmen

Daarom besloot hij vijftien jaar geleden om een nieuw remmechanisme te ontwikkelen. 'Maar telkens kwam ik op die hielrem uit. Ik heb ook geprobeerd om een remsysteem in de wielen zelf te ontwikkelen, maar die sleten daar al gauw door af.'

Na zijn zevende prototype wilde hij eigenlijk de handdoek in de ring gooien. 'Maar uiteindelijk besloot ik om een hele andere richting op te gaan denken. Zo kwam ik op het idee om te remmen door het buigen van de knieën. Zoals schaatsers dat ook doen. Voorbij een bepaald punt zakt het remblokje en raakt het de grond. Het is een hele natuurlijke manier van remmen, zoals je dat ook doet bij achteruit trappen op de fiets.'

Helling

Volgens Hanemaaijer wordt er al jaren patent op nieuwe remmechanismen van inlineskates aangevraagd, maar is nog niemand op dit unieke systeem gekomen. 'Dat komt omdat iedereen uitgaat van die hielstop.'

Met deze techniek kunnen skaters zelfs veilig van een helling af. 'Normaal gesproken ga je bij het dalen van een helling steeds harder en kun je niet stoppen tijdens het skaten. Dat is op een gegeven moment zelfs een beetje eng. Maar met dit systeem kun je, terwijl je van de helling afrijdt, continu vaart minderen.'

In de winkel

Uiteindelijk hoopt Hanemaaijer dat zijn skate-uitvinding in de winkel terechtkomt. 'Ik heb verschillende fabrieken aangeschreven. Maar de meeste durven het niet aan, ze denken dat de markt te klein is. Ik snap dat niet; er gebeuren juist zo veel ongelukken.'

'Uiteindelijk hoop ik toch dat er een fabriek is, die zegt: 'We gaan het doen'. En dat mensen in de winkel gaan zeggen: 'Ik wil wel skates kopen, maar dan met een beter remsysteem. Het traditionele systeem is gewoon onveilig.'

