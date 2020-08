Opnieuw onrustig in Haagse Schilderswijk; politie verricht 27 aanhoudingen

De aanhoudingen waren voor het overtreden van het noodbevel van de burgemeester, openlijke geweldpleging, opruiing, belediging en bedreiging. Rond 22.45 uur is een noodbevel afgegeven voor de omgeving van de Hoefkade en de Vaillantlaan. 'Personen die van plan zijn om mee te gaan doen aan de rellen, zullen worden tegengehouden', liet de politie weten.

Er verzamelde zich een groep van ongeveer vijftig jongeren op de Vaillantlaan. Toen agenten hen wegstuurden, gaven ze daar geen gehoor aan, meldt de politie. Gedurende de nacht bleven kleine groepjes zich ophouden in de buurt van de Vaillantlaan en de Hoefkade. Ze gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Ook is er brand gesticht bij een kiosk voor sport- en spelmaterialen aan het Jacob van Campenplein. De Mobiele Eenheid heeft de brandweer ondersteund bij het blussen van de brand.

Foto: Regio15

'Kat-en-muisspel'

Een verslaggever van Omroep West was vrijdagavond in de wijk en vertelde dat er een grote groep jongeren aanwezig was op straat. Er werd zo nu en dan vuurwerk afgestoken. De politie was massaal aanwezig en reed met megafoons rond met de oproep om naar binnen te gaan.

'Als de politie langsrijdt, dan rennen de jongeren weg. Maar zodra de politieauto's en bikers weer weg zijn, komt iedereen weer terug', merkt onze verslaggever op, die ook vertelde dat er veel getoeterd werd en zag dat het geduld van de politie op raakte. 'Het is een kat-en-muisspel.'

Controles

De Vaillantlaan is vanaf de Parallelweg en het Vaillantplein een tijd afgesloten geweest. Die weg is rond 1.00 uur weer vrijgegeven. Automobilsten en fietsers die de Schilderswijk in willen, worden op sommige plekken gecontroleerd.

Ook in twee voorgaande nachten was het onrustig in de Schilderswijk. De twintig verdachten die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn opgepakt hebben een gebiedsverbod gekregen. Verdachten die in de Schilderswijk wonen, mogen hun woning via een strikt vastgelegde route verlaten. Ook mogen zij zich tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet op straat begeven. Een aantal verdachten kwam van buiten de Schilderswijk, zij hebben voor dezelfde tijden een gebiedsverbod gekregen.

