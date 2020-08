'Leer kinderen omgaan met de gevaren van de zee', vindt grootste partij in Den Haag

Haagse schoolkinderen moeten leren omgaan met de zee. Ze dienen lessen te krijgen in omgaan met eb en vloed, muien, zout water en stroming. Daarvoor pleit de grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag. 'Zwemles in open water zou in Den Haag verplicht onderdeel van het schoolcurriculum moeten worden. Wij zouden graag zien dat we als een stad met elf kilometer kust, hier een begin mee maken', aldus raadslid Nino Davituliani.

Reden voor het pleidooi is dat de reddingsbrigade het de afgelopen dagen bijzonder druk had. Veel zwemmers kwamen in de problemen. Vorige week zondag verdronken twee zwemmers en moesten 268 mensen uit het water worden gehaald. Daaronder veel jonge mensen. Het was reden om de rode vlag te hijsen, die aangeeft dat het zeer gevaarlijk is om te zwemmen.

In Zandvoort worden door 'juffrouw Jo' sea clinics gegeven voor jongeren. Zij vindt het belangrijk dat zij de gevaren van de zee kennen en herkennen. 'Kinderen moeten bewust worden dat de zee echt heel anders is. Je hebt te maken dingen die gevaarlijk kunnen zijn. Momenteel zijn de muien het grootste gevaar langs de kust. Er zijn er ontzettend veel en daar kan je in meegetrokken worden de zee op', vertelt zij aan NH Nieuws.

Gevaarlijk en verraderlijk

Dat inspireerde ook Davituliani. Zij pleit ervoor om kinderen zo snel mogelijk te leren omgaan met de gevaren van de zee. 'Kinderen moeten leren dat de zee behalve mooi en verkoelend, ook zeer gevaarlijk en verraderlijk is. Momenteel vormen de muien het grootste gevaar aan de Scheveningse kust. De lokale overheid hoort er alles aan te doen dat de generaties vanaf nu opgroeien met het besef en de wetenschap dat de zee zeer gevaarlijk kan zijn. We zijn een stad aan zee, maak hier gebruik van.'

Het raadslid pleit er verder voor dat de Haagse Reddingsbrigade beter wordt betrokken bij politieke besluiten. 'Daar is veel kennis aanwezig. Benut die beter bij het nemen van beslissingen. De reddingsbrigade staat elke dag in de spreekwoordelijke vuurlinie met gevaar voor eigen leven. Het zijn onze helden.'

