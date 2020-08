Grote teleurstelling na brandstichting bij sportuitleen Schilderswijk: 'Zinloos'

Kinderen kunnen bij het Haagse Hopje sport- en spelmaterialen lenen, zoals springtouwen, ballen, driewielers, fietsjes, skelters, steps, loopauto's en kiepauto's. 'Het liep heel goed. Tijdens de coronatijd hebben kinderen er misschien nog wel meer behoefte aan dan anders', zegt de woordvoerder. 'Het is een positief initiatief en deze brandstichting is echt zinloos. De teleurstelling is groot.'

Op dit moment wordt bekeken hoe groot de schade aan het gebouw en aan de sport- en spelartikelen is. Ook bekijkt de organisatie wat er moet gebeuren om weer open te kunnen gaan. 'Er is geen reden om nu extra maatregelen te nemen voor de andere vestigingen, maar we moeten wel het gesprek aangaan hoe we nu verder gaan,' zegt de woordvoerder. Het Haagse Hopje aan het Jacob van Campenplein is al eerder doelwit van brandstichting geweest.

De schade is aanzienlijk | Foto: Omroep West

Derde onrustige avond en nacht

Het is voor de derde avond en nacht op rij onrustig geweest in de Haagse Schilderswijk. Vrijdagavond verzamelde zich een groep van ongeveer vijftig jongeren op de Vaillantlaan. Burgemeester Van Zanen vaardigde een noodbevel uit. Toen agenten de jongeren wegstuurden, gaven ze daar geen gehoor aan, meldt de politie. Ze gooiden met stenen en vuurwerk naar de agenten.

Gedurende de nacht bleven kleine groepjes zich ophouden in de buurt van de Vaillantlaan en de Hoefkade. De politie heeft 29 aanhoudingen verricht en zes scooters in beslag genomen. De aanhoudingen waren voor het overtreden van het noodbevel van de burgemeester, openlijke geweldpleging, opruiing, belediging en bedreiging. Er zitten nog vijf personen vast, de rest mag de wijk voorlopig niet in.

