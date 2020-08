Aantal coronagevallen stijgt weer: maximaal één bezoeker per patiënt in Reinier de Graaf Ziekenhuis

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis scherpt de regeling voor bezoek weer aan. Met ingang van maandag mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Dat maakt het ziekenhuis bekend op de eigen website. Aanleiding voor het besluit is de toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland én de regio.

Sinds half juni liet het ziekenhuis weer meerdere bezoekers toe, maar dat wordt nu dus teruggedraaid. 'Dit doen we uit voorzorg, want veilige zorg voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers staat voorop', aldus het ziekenhuis.

Bezoekers worden bij de screening in de centrale hal en bij de balies op de afdelingen op de regeling gewezen. Bij de balie op de verpleegafdeling wordt ook bijgehouden of patiënten al bezoek hebben ontvangen die dag. Mensen die de regels niet opvolgen, worden aangesproken op hun gedrag, waarschuwt het ziekenhuis.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de bezoekregeling. Dat geldt bijvoorbeeld bij terminale patiënten. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de behandelend arts of de verpleging, stelt het Reinier de Graaf. Op de poliklinieken en de spoedeisende hulp mogen patiënten maximaal één begeleider meenemen.

Voor sommige afdelingen geldt een andere bezoekregeling, bijvoorbeeld op de kinderafdeling, afdeling kraam- en verloskunde en afdeling neonatologie. De partner van zwangeren en ouders van kinderen zijn onbeperkt welkom. Bezoek van opa's en oma's en broertjes en zusjes is in beperkte mate weer mogelijk. Dit gaat in overleg en op afspraak. Op de kinderpoliklinieken en kinderdagbehandeling geldt, net als in de rest van het ziekenhuis, de regel: één begeleider per patiënt.

Ingrijpend

Het ziekenhuis zegt te begrijpen dat de maatregelen 'ingrijpend' zijn voor de patiënten en hun naasten. 'Toch willen we er alles aan doen om nieuwe besmettingen te voorkomen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Zodra de situatie het toelaat, zullen we opnieuw bekijken of de bezoekregeling versoepeld kan worden.'

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis heeft een aantal vestigingen. De belangrijkste is in Delft. Verder is er een vestiging in Voorburg en buitenpoli's in Naaldwijk en Ypenburg. In het Diaconessenhuis in Voorburg vinden ingrepen in dagbehandeling of kort verblijf plaats. In Naaldwijk en Ypenburg staan poliklinische centra, waar onder meer röntgenfoto’s en buikecho’s worden gemaakt.

