Haagse partijen willen 'onorthodoxe maatregelen' na onrust in Schilderswijk

Het wordt tijd voor 'onorthodoxe maatregelen' tegen de relschoppers in de Haagse Schilderswijk. Dat vinden CDA en Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad. Jonge onruststokers zijn al drie dagen op rij bezig met het gooien van vuurwerk, het bekogelen van de politie en het stichten van brandjes. 'Alle jongeren in onze stad hebben met dezelfde verveling te maken, maar niet alle jongeren gaan relschoppen', zegt Kavish Partiman van het CDA.

Dat de rellen uit verveling zouden ontstaan, gaat er ook bij Richard de Mos van Hart voor Den Haag niet in. 'We hebben miljoenen geïnvesteerd in tal van buurthuizen, sportveldjes en andere voorzieningen. Bovendien hebben we een prachtige zomer, waarbij de normaal denkende jeugd van de zomer geniet op het strand, of in één van de mooie parken die onze stad rijk is.'

Zowel Partiman als De Mos vindt dat er een grote verantwoordelijkheid bij de ouders van de jonge relschoppers ligt. Partiman: 'Een goede opvoeding en het bijbrengen van normen en waarden begint bij hen. De manier waarop jongeren zich gedragen, gaat samen met wat hen thuis wordt bijgebracht. Het respecteren van de politie en handhavers, wet en regelgeving. Dat hoort in eerste instantie allemaal vanuit huis te worden bijgebracht.'

'Snijden in subsidies'

'Het wordt tijd dat we hard op gaan treden', vindt Partiman, die in niet te mis verstane woorden verder gaat: 'Snijden in subsidies en uitkeringen die worden verstrekt aan huishoudens waar deze herrieschoppers toe behoren is wellicht een mogelijkheid. Als de ouders geen normen en waarden kunnen overbrengen aan hun kinderen, moeten we hen misschien met de harde hand herinneren aan de normen en waarden die gelden in onze samenleving.'

Mariëlle Vavier van GroenLinks vindt dat veel te ver gaan. 'Ik ben het er helemaal mee eens dat er ook een opvoedingsaspect aan zit, maar dan zouden we ook eens moeten kijken naar de omstandigheden waaronder deze mensen wonen. Als je vanuit je koele achtertuin roept dat deze mensen moeten worden gekort op hun uitkering, dan leef je niet in de werkelijkheid. En dit staat los van het feit dat de ouders ook zeker een verantwoordelijkheid hebben.'

'Geef de buurt een rol bij oplossing'

De Mos wil in de Schilderswijk een avondklok instellen en huisarrest en gebiedsverboden opleggen. Dat laatste heeft het Openbaar Ministerie al gedaan. 'Het normloze gedrag moet niet goed gepamperd worden, maar met wortel en tak worden aangepakt.' Ook geeft hij aan te willen onderzoeken of uithuisplaatsingen en heropvoedingskampen een oplossing kunnen bieden.

De VVD heeft ook gereageerd op de onrust in de wijk. Fractievoorzitter Frans de Graaf laat op Twitter weten dat de hoge temperaturen of geannuleerde vakanties geen excuus zijn voor de rellen. 'Niks!' Hij pleit ervoor dat iedere relschopper die niet uit de wijk komt een gebiedsgebod opgelegd krijgt en wil de buurt een rol geven bij de oplossing voor de problematiek.

GroenLinks-raadslid Vavier, die de rellen als een incident ziet, pleit voor andere maatregelen. 'Laten we met jeugdzorg kijken wat er nodig is om de rust te laten terugkeren.' Neemt niet weg dat ook zij vindt dat de politie stevig moet optreden. 'En zo laat zien dat dit niet wordt geaccepteerd.'

Debat

Aanstaande donderdagmiddag staat er een debat gepland over de rellen in de Schilderswijk.

