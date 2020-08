Haagse VVD de fout in met voordracht van opvolger Boudewijn Revis

De voordracht door de Haagse VVD van wethouderskandidaat Anne Mulder verloopt niet volgens de nieuwe regels die daarvoor gelden. De afspraak is sinds kort dat een kandidaat eerst een integriteitsscreening moet ondergaan. Pas als die is doorlopen, en er zijn geen belemmeringen, dan mag de naam naar buiten worden gebracht. Maar de VVD maakte donderdagavond bekend dat Anne Mulder de beoogd opvolger van Boudewijn Revis is, terwijl hij nog niet is doorgelicht.

Tot voor kort werden wethouders in Den Haag helemaal niet gescreend. Daar kwam verandering in na het aantreden van Johan Remkes als waarnemend burgemeester. 'Integriteit is een belangrijk en actueel onderwerp. De burgemeester heeft een wettelijke taak op het gebied van integriteit. Daarbij gaat het niet alleen om wat strafrechtelijk te verwijten is, maar vooral ook om wat bestuurlijk ethisch de norm behoort te zijn en de dilemma's die zich daarbij voordoen', stelde hij. Vandaar dat Remkes besloot dat alle wethouders onder de loep moeten worden genomen voordat ze aan de slag mogen gaan.

De eerste keer dat dit gebeurde, was toen het nieuwe college van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA aantrad, in december 2019. Daarin zaten twee nieuwe wethouders: Hilbert Bredemeijer van het CDA en Martijn Balster van de PvdA. De zittende wethouders van de eerste drie partijen gingen gewoon door. Hun namen waren dus al bekend. Voordat de wethouders werden benoemd, keek een speciale 'commissie integriteit' naar hun achtergronden. Adviesbureau Berenschot voerde ook nog een feitenonderzoek uit.

Teleurstelling

Dat leidde destijds niet tot problemen bij de benoeming. Toch rapporteerde de commissie destijds dat er dingen niet goed waren gegaan. 'Wat betreft de procedure van de screening integriteit van de kandidaat-wethouders was afgesproken dat de namen van de kandidaten pas openbaar zouden worden na afronding van de werkzaamheden van de 'commissie integriteit'. De commissie constateert met teleurstelling dat deze procedure bij beide kandidaten niet gevolgd is, omdat de namen eerder openbaar zijn geworden', staat in een verslag van 16 december 2019.

Tijdens het debat over de benoeming van de nieuwe wethouders werd hierover uitvoerig gesproken. Fractieleider Robert Barker van de Partij voor de Dieren sprak de nieuwe coalitiepartijen daarop aan. Bijvoorbeeld het CDA. 'We hebben allemaal kunnen zien dat het CDA haar kandidaat-wethouder niet vlekkeloos heeft gepresenteerd. Ik vroeg me af waarom het CDA ervoor heeft gekozen om de presentatie te doen voordat de integriteitsscan voltooid was', aldus Barker toen.

Buitengewoon onzorgvuldig

Fractieleider Kavish Partiman van CDA moest uiteindelijk erkennen dat, als de kandidaat van die partij niet door de screening was gekomen, zijn partij een nieuwe had moeten zoeken. Waarnemend burgemeester Remkes mengde zich daarop ook in het debat. Hij stelde zelfs dat dit 'buitengewoon onzorgvuldig zou zijn in de richting van de kandidaat'.

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf gaf in het debat wel toe dat er iets 'is misgegaan'. De Graaf: 'Dit had niet zo gemoeten. Dat is dus een verbeterpunt voor de volgende onderhandelaars, zou ik zeggen.' Toch presenteert de VVD nu weer aan kandidaat, zonder dat deze eerst is gescreend. De Graaf verklaarde donderdagavond dat het onderzoek naar de achtergronden van Mulder de vrijdag daarop direct zou beginnen. Maar dat had dus toen eigenlijk al afgerond moeten zijn.

Jammer

Barker van de Partij voor de Dieren vindt dat jammer, want het zou ertoe kunnen leiden dat de integriteitscommissie minder makkelijk 'nee' kan zeggen tegen een kandidaat, denkt hij. 'En als dat wel gebeurt, en een kandidaat wordt opeens teruggetrokken, dan weet iedereen dat hij of zij niet door de screening is gekomen, en er dus twijfels zijn over de integriteit.’

Barker herinnert eraan dat Den Haag tobt met een aantal integriteitskwesties. ‘Als je het goede voorbeeld wil geven, moet je dit soort dingen heel serieus nemen.’

Wachten

De VVD erkent ruiterlijk dat de procedure niet goed is gevolgd. ‘In ons enthousiasme over onze wethouderskandidaat hebben we de naam alvast bekend gemaakt, terwijl we eigenlijk hadden moeten wachten tot de integriteitscreening was afgerond. Belangrijk is nu dat die screening plaatsvindt en is afgerond voordat de raad over benoeming van de nieuwe wethouder besluit’, aldus fractieleider Frans de Graaf.

