KNMI geeft oranje af: komende uren kans op gevaarlijk of extreem weer

Code oranje betekent in de woorden van het KNMI: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Ook in Zeeland en Brabant is code oranje van kracht. Elders in het land geldt code geel.

In Limburg ging het zondagmiddag al los. In onder meer Brunssum stonden straten blank. Ook waaiden veel takken van bomen.

De complete weersverwachting is hier te vinden.

