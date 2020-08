Basisschool gemiddeld op 600 meter fietsafstand, Nieuwkoopse kinderen fietsen het meest

Sommige straten zijn niet toegankelijk voor auto’s, maar wel voor fietsers. Andersom kan natuurlijk ook, denk aan de snelweg. Op deze manier kan de afstand naar een basisschool per fiets of met de auto binnen een gemeente sterk verschillen.

In onze regio is het in de gemeente Zuidplas het meest voordelig om met de fiets naar de basisschool te gaan. Die afstand is gemiddeld 200 meter minder dan met de auto. Je moet dan wel 700 meter fietsen, dat is de gemiddelde afstand van huis tot basisschool.

Den Haag

In Nieuwkoop is de gemiddelde afstand tussen de ontbijttafel en het schoolplein het grootst. Daar moet gemiddeld 1,1 kilometer gepeddeld worden voor de kinderen in de klas zijn. Met de auto is deze afstand 100 meter groter. In de gemeente Den Haag is de gemiddelde afstand met 400 meter voor zowel fiets als auto het kleinst.

Hieronder kun je zien hoe het in jouw gemeente met de afstand zit.

Gemiddelde afstand tot basisschool met de fiets en auto per gemeente

