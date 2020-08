Basisschool gemiddeld op 600 meter fietsafstand, dat is 100 meter minder dan auto-afstand

Nu op maandag de eerste basisscholen in de noordelijke provincies van ons land weer van start gaan, vond het Centraal Bureau van Statistiek het een mooi moment de discussie 'Fietsen, of met de auto naar school?', op een andere manier te benaderen. De gemiddelde afstand van huis tot de dichtstbijzijnde basisschool op de fiets is 600 meter, dat is 100 meter minder dan als je met de auto gaat. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over 2019 van de Nabijheidsstatistiek van het CBS, op basis van data van de Fietsersbond.

In de Nabijheidsstatistiek wordt de gemiddelde afstand met de auto berekend tussen woningen en voorzieningen zoals huisartsen, bibliotheken en scholen. Dankzij een nieuwe samenwerking tussen het CBS en de Fietsersbond zijn dergelijke berekeningen sinds kort ook mogelijk voor fietsroutes. Eén van de mogelijke toepassingen van deze nieuwe gegevens is het bepalen van de afstand tot de basisschool met de fiets en de auto, en de verschillen hiertussen. De gemiddelde fietsafstand per gemeente ligt tussen 400 en 1500 meter. Er wordt dan wel vanuit gegaan dat de kinderen inderdaad op die dichtstbijzijnde basisschool zitten.

In onze regio is het in de gemeente Zuidplas het meest voordelig om met de fiets naar de basisschool te gaan. Die afstand is gemiddeld 200 meter minder dan met de auto. Je moet dan wel 700 meter fietsen, dat is de gemiddelde afstand van huis tot basisschool.

In Nieuwkoop is de gemiddelde afstand tussen de ontbijttafel en het schoolplein het grootst. Daar moet gemiddeld 1,1 kilometer gepeddeld worden voor de kinderen in de klas zijn. Met de auto is deze afstand 100 meter groter. In de gemeente Den Haag is de gemiddelde afstand met 400 meter voor zowel fiets als auto het kleinst.

In de slideshow kun je zien hoe het in jouw gemeente met de afstand zit.