Een zaterdag in de Schilderswijk: Goede sfeer in de middag, grimmig in de avond, maar geen rellen

Groepen jongeren, veelal met scooters, verzamelen zich op de pleintjes in de wijk. Komen ze van buiten de wijk? Volgens de jeugd in de Schilderswijk zelf wel. 'Je ziet dat er overdag niks aan de hand is. Het is gewoon gezellig op de Hoefkade', vertelt een jongen van 14 die wat rondhangt op één van de vele pleintjes in de wijk. 'Die mensen die in de avond komen rellen, komen van buitenaf. Ze komen hier de boel verkloten.'

En dat maakt volgens een van de andere jongens op het pleintje dat de Schilderswijk een slechte naam krijgt, ook in de media. 'Wij krijgen een stempel, terwijl wij als jeugd in de Schilderswijk het ook niks vinden wat er gebeurt.' Hij geeft wel toe dat de eerste avond van de ongeregeldheden begon door jongeren in de Schilderswijk zelf. 'Eén avondje was grappig, maar nu is het wel klaar.' Ook burgemeester Jan van Zanen zei eerder al dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. 'Op hun scooters kwamen zij hierheen - kennelijk om rotzooi te trappen', verklaarde hij.

Op de kruising van de Hoefkade en de Vaillantlaan werd afval in brand gestoken | Foto: Regio 15

Sfeer slaat om als het donker wordt

Na een rustige middag, waar de ongeregeldheden wel onderwerp van de gesprekken op straat zijn, slaat de sfeer om wanneer het donkerder wordt. De ouderen gaan naar binnen, de politie laat zich meer zien op straat en overal lopen groepjes jongeren. 'We moeten hier weg', zegt een vrouw met een kind tegen een andere vrouw. Ook een oudere man die buiten nog wat rondkijkt, beaamt dat de goede sfeer tegelijk met de zon verdwijnt. 'De straten lopen vol met jongeren die waarschijnlijk rotzooi willen trappen. Die jongens zie je overdag nergens.'

Tot rotzooi trappen komt het zaterdagavond echter niet. De politie spreekt van een rustige avond. Waar dat aan ligt, is moeilijk te zeggen. De politie was met veel man aanwezig en hield ook bromfietscontroles in de stad. Daarnaast barstte een flinke regenbui los boven Den Haag, geen ideale omstandigheid om op straat te hangen.

Wijkbewoners in actie

Bovendien lijken de inwoners van de Schilderswijk het ook wel zat te zijn met de rellen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat een verslaggever van Omroep West, niet op die manier herkenbaar en een petje dragend, wordt gevolgd en gesommeerd om de wijk uit te gaan door een man van een jaar of dertig. Pas als de verslaggever zich bekend maakt als journalist, vertelt de man dat hij het rustig wil houden in ‘zijn’ wijk en mensen van buitenaf wegjaagt.

LEES OOK: Opgepakte relschoppers mogen Schilderswijk voorlopig niet in