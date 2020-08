Bewoners Moerwijk: 'We hebben nooit overlast van De Samenscholing, dit is niet eerlijk'

Omwonenden van cultureel centrum De Samenscholing in het Haagse Moerwijk hebben geen last van het centrum. Dat zeggen buurtbewoners en bewonersorganisatie De Moerwijk Coöperatie. 'Ik vind het zó oneerlijk. De klachten komen helemaal niet van ons', zegt een vrouw, die vlak achter het centrum woont.

Hart voor Den Haag wil dat het centrum in het oude schoolgebouw aan de Beatrijsstraat verdwijnt, en dat daar sociale woningbouw komt. De partij zou een buurtenquête hebben gehouden onder veertig omwonenden. Negentig procent zou overlast ondervinden van De Samenscholing. Maar bij navraag blijkt het centrum nooit klachten te krijgen. 'Wij zijn vier dagen in de week geopend', zegt Quinten van De Samenscholing. 'Dan kunnen bewoners alles komen bespreken. We staan daar zeker voor open. Maar er komt nooit iemand.'

Ook bij bewonersorganisatie De Moerwijk Coöperatie zijn geen klachten binnengekomen. 'Ik zou niet weten wat de reden is om hier zo'n ongelofelijke heisa van te maken', zegt Neo de Bono. 'Het is gedoe om niks. Een storm in een glas water. In de beginjaren is er wel overlast geweest, maar dat is opgelost', zegt hij. 'Zo is de ruimte waar concerten werden gegeven na 'flinke teringherrie' goed geïsoleerd.'

'Krakers'

Volgens Hart voor Den Haag zouden omwonenden last hebben van stankoverlast, omdat 'de krakers' vuil zouden verbranden. Het aanpalende gebied zou slecht worden onderhouden en is een bron van ergernis voor bewoners, aldus de politieke partij. De Samenscholing ontkent vuil te verbranden. Ook de bewonersorganisatie herkent de klachten niet. Bij rondvraag in de buurt zijn er wel wat bewoners die vinden dat het terrein er wat rommig en slordig uitziet. 'Maar dat is geen reden om ze weg te sturen', zeggen verschillende omwonenden.

Met de benaming 'krakers' verwijst Hart voor Den Haag naar de krakersgeschiedenis van de beheerders van De Samenscholing. Maar die benaming is niet juist volgens De Bono en Quinten. 'Op twee katten na woont er niemand in De Samenscholing.' Het centrum vloeit voort uit het voormalig krakersbolwerk De Vloek op Scheveningen. Je kunt er veganistisch eten in een restaurant, muziekopnames maken, er is een weggeefwinkel, een anti-verpakkingswinkel en er is plaats voor allerlei ambachten. Er worden ook activiteiten georganiseerd voor de buurt.

'Lastercampagne'

Het pand van De Samenscholing is in september 2015 door de gemeente met een contract in bruikleen gegeven voor tien jaar. In het contract staat dat dit na vijf jaar, in september 2020, opgezegd kan worden. Hart voor Den Haag wil dat dit nu gebeurt en heeft schriftelijke vragen gesteld. De Samenscholing gaat ervan uit dat er niks gaat gebeuren. Ze hebben namelijk niets gehoord van de gemeente over andere plannen voor het gebouw.

De gebruikers van De Samenscholing zien de oproep van Hart voor Den Haag als een lastercampagne. 'Mogelijk willen ze afleiden van de problemen waar de partij mee kampt', zegt De Bono van de bewonersorganisatie.

