Jongeren uit de Schilderswijk na rellen: 'Het is een groter probleem dan alleen corona'

De onrust in de Schilderswijk is geen corona-probleem, maar een probleem dat al jaren speelt. Ook is het niet per se een probleem van de Schilderswijk zelf. Dat zeggen jongeren uit de wijk zelf. Een verslaggever van Omroep West ging de wijk in om met de jeugd in gesprek te gaan. 'Het is een groter probleem dat het de jonge jongens onmogelijk wordt gemaakt ergens te chillen zonder weggestuurd te worden. Dat is altijd al zo.'

Volgens meerdere jongeren die rondhangen op de pleintjes in de wijk kunnen vooral de jonge jongens nergens hun ei kwijt. 'Het is al jaren zo dat de jongens uit de Schilderswijk en de wijken hieromheen eigenlijk willen stappen of iets dergelijks, maar overal in Den Haag geweigerd worden bij horeca. We praten niet goed wat er gebeurt, maar die jongens willen ook wat beleven.'

De jongeren zeggen dat uitsmijters van uitgaansgelegenheden altijd wel wat verzinnen om ze niet binnen te laten. 'Dan hebben we weer geen goede schoenen aan, dan is er weer wat anders. Ik heb nette schoenen van 500 euro, wat praten ze nou. Die jongens kunnen nergens heen en gaan andere dingen doen.'

Oproepen via Snapchat-groepen

Iedereen waarmee gesproken is, zegt dat het gros van de relschoppers van de afgelopen dagen van buiten de Schilderswijk komt. 'Natuurlijk zijn er jongens uit de Schilderswijk zelf, want je hebt overal goede en slechte mensen. Maar in Snapchat-groepen wordt besproken om hierheen te komen om te rellen. Je ziet de scooters overal vandaan komen. Wij wonen hier al ons hele leven en kennen het grootste deel van die jongens echt niet.'

Volgens één van de jongeren op een pleintje aan de Frans Halsstraat heeft de Schilderswijk daardoor door de jaren heen een slechte naam gekregen, vooral door relschoppers van buitenaf. En die slechte naam kan ze eigenlijk niet zo veel meer schelen. 'Het zal toch elke keer zo blijven, wat men hier ook doet. Het zijn altijd de negatieve verhalen die het nieuws halen.'

'Deskundigen roepen van alles, maar komen nooit in de wijk'

Ook de media worden niet gespaard in het gesprek met de jongens uit de wijk zelf. 'Die springen er bovenop als er ook maar iets slechts gebeurt. Maar ze gaan normaal gesproken nooit met ons in gesprek.' Ze hekelen dan ook dat tal van media jongerenwerkers en 'deskunigen' aan het woord laten over de Schilderswijk. 'Ook die mensen zien we hier nooit. Die jongerenwerkers krijgen geld van de gemeente, maar ze praten nooit met de jongens die hier elke dag zijn. Ze doen zich voor als zogenaamde deskundigen, maar die deskundigen zijn de mensen op straat.'

Ook een groepje oudere mannen van rond de 50 jaar oud hekelt de negativiteit over hun wijk. 'Het is vrijwel altijd een normale, gezellige buurt. Maar daar wordt nooit naar gevraagd.' Hoe het dan komt dat het geregeld uit de hand loopt, bijvoorbeeld tussen politie en jongeren in de wijk? 'Als je ziet hoe de jongeren hier worden benaderd, dat is ook gewoon niet normaal. Mensen kunnen ook normaal vragen of ze ergens anders heen willen gaan of wat rustiger willen doen. Het is gelijk een dwingende toon en machtsvertoon. Hoe denk je dat die jongeren dan reageren?'

Coronavirus

Volgens de oudere mensen in de wijk heeft het coronavirus er wel mee te maken dat het onrustiger is dan normaal. 'De combinatie van vakantie, mooi weer en corona zorgt ervoor dat er een grotere verveling ontstaat onder de jongeren.' De jeugd in de wijk zegt dat de verveling er altijd al is. 'Het is een groter probleem dat het voor die jonge jongens onmogelijk wordt gemaakt om ergens anders plezier te maken of te chillen zonder weggestuurd te worden. Dat is altijd al zo.' En ook dat is volgens hen geen probleem wat alleen in de Schilderswijk speelt, maar wat geldt voor heel veel jongeren in Den Haag met een migratie-achtergrond.

