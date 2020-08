Daan ruimt strand op tijdens wandeltocht van 260 kilometer

Daan maakt al vijf jaar op eigen houtje stranden en bossen schoon. 'Als ik dit doe, dan is het voor mij net een meditatie.' Hij heeft twee honden met wie hij graag buiten is. 'Ik kijk om mij heen en probeer te genieten van de natuur. Dan zie ik steeds vaker dat dingen niet kloppen. En dat is over het algemeen zwerfafval.'

Twee maanden geleden stond de man uit Schoorl op het stand na een storm en spoelde volgens hem veel plastic aan. 'Dit jaar gaat niks door. De landelijke clean up, de strand vijfdaagse. Er gaan wel veel mensen naar het strand om te recreëren, dus er komt alleen maar meer afval bij. We moeten het gewoon opruimen en ik ga dat doen door de hele kust af te lopen. En als mensen mij zien gaan ze vast vragen stellen en op die manier mensen te activeren om ook een steentje bij te dragen.'

470 kilo afval

Hij start elke dag alleen, maar in de loop van de dag krijgt hij hulp. 'Ik roep mensen op om te komen helpen. Die zie ik dan bij de meetingpoints. Gisteren vanuit Noordwijk was ik met zestig mensen op pad. Ik denk dat de afgelopen meer dan 300 mensen hebben meegedaan. Echt ongelofelijk dat mensen hun dag vrijmaken om zwerfafval op te ruimen.'

In de eerste negen etappes heeft Daan 470 kilo zwerfafval opgehaald. 'Dat is gigantisch. Als je thuis een vuilniszak vult, duurt het best wel lang voordat je een kilo zit.'

Sigarettenpeuken en Amerikaans marineduikpak

'Het meest bizarre dat ik deze tocht ben tegengekomen is een ijzeren golfplaat van dertig kilo. Maar het meest opvallende zijn de sigarettenpeuken. Op de tweede plaats staan verpakkingen van pakjes drinken. Verder kom ik heel plastic tegen. Maar het meest bizarre in mijn leven dat ik heb gevonden is een Amerikaans duikpak van de marine.'

Daan Strang loopt van 8 tot 30 augustus in 23 etappes 260 kilometer van noord naar zuid langs de hele Nederlandse kust om afval op te ruimen. Volgens Daan is het werkelijke aantal kilometers hoger, omdat hij zigzaggend over het strand gaat. Vrijwilligers kunnen elke dag met hem mee lopen.

LEES OOK: 22 mensen maken dagelijks het strand schoon, ook 's nachts