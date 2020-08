Deel van Den Haag zit al uren zonder stroom: trams staan stil en veel brandweer op straat

De storing is ontstaan na een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale, meldt Stedin. Het hoofdverdeelstation stond vol met rook en de boel moet goed geventileerd worden door de brandweer voordat de monteurs van Stedin aan de slag konden. Om 13.30 konden de monteurs naar binnen. 'De eindtijd van de stroring is nog niet bekend, maar het einde is in zicht', zegt Stedin om 13.45 uur.

Omdat de stroomstoring lang duurt denken mensen al aan nootmaatregelen. Zo zegt Julie Hauber: 'Ik heb zo’n vermoeden dat ik vandaag de complete inhoud van mijn vriezer ga opeten.' Stedin heeft wel een tip voor Hauber: 'Houd bij een stroomstoring op een warme dag je koelkast en vriezer dicht. Dan blijft de kou binnen en de inhoud goed.'

Verkeer over de stoep

'Ik wilde koffie zetten en zette het apparaat alvast aan om op te warmen. Vervolgens valt het apparaat heel snel uit', zegt verslaggever Pim Markering vanaf Scheveningen. 'Ik dacht: dat heb ik weer. Toen ik terugliep naar mijn kamer bleek alle stroom te zijn uitgevallen.'

'Toen ik naar buiten keek, bleken de trams stil te staan en reed het verkeer over de stoep om de trams te ontwijken. De mensen hebben wel begrip. Maar het is een beetje een gekkenhuis nu.'

Dunea

HTM meldt dat verschillende trams op de tramlijnen 1, 11, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 6 en 9 tijdelijk stil staan of omrijden door de stroomstoring. De trams staan onder andere stil in de omgeving van Scheveningen, de tramtunnel Grote Markt en in het Haagse centrum.

Door de stroomstoring kunnen klanten van Dunea mogelijk klachten ondervinden omdat de hydrofoor (een installatie waarmee binnen een gebouw de waterleiding op druk gehouden wordt) is uitgevallen. Zodra de storing verholpen is, moet deze opnieuw opgestart worden, meldt het drinkwaterbedrijf.

Ambtenaren wachten buiten

'Er is veel brandweer op de been', zegt verslaggever Ivar Lingen vanuit het Haagse centrum. 'Ik zag ze net bij een appartementencomplex. Dat kan zijn omdat mensen vastzitten in een lift, maar ook uit voorzorg. Ook is er veel politie op straat.'

'Heel veel mensen hebben ook het stadhuis verlaten en lopen rond het Spui', vervolgt Lingen. 'Beveiligers delen ijsjes uit aan mensen omdat ze anders zouden smelten. Ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Zurichtoren zitten ambtenaren buiten te wachten totdat er weer stroom is.' Ook het stadhuis heeft last van de stroomstoring. Mensen kunnen niet bellen met telefoonnummer 14070 en transacties aan de balies zijn niet mogelijk.