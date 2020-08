Lening voor Leidse Pieterskerk: 'We kunnen nu overeind blijven'

Een tijdelijke tentoonstelling, een fototentoonstelling en een groter museumcafé in het hart van de Pieterskerk in Leiden moet voor nieuwe inkomsten zorgen voor de monumentale kerk. Ook gaat de kerk gebruik maken van de Opengestelde Monumenten-Lening.

De lening van 900.000 euro geeft de monumentale kerk ruimte. 'Het is een enorme ruggensteun. We kunnen nu overeind blijven in deze zware tijden', zegt Frieke Hulkmans, directeur-bestuurder van Stichting Pieterskerk Leiden op Radio West.

De kerk heeft namelijk zelf het onderhoud in handen. Normaal gesproken wordt dat gefaciliteerd door evenementen te organiseren, zoals de opening van het academisch jaar. 'Maar ook de inkomsten van het museale entree en de escaperoom viel weg. Alles viel weg. Het was desastreus. We lopen twee miljoen euro aan inkomsten mis', vervolgt de directeur.

Nieuw geld maken

Door het wegvallen van alle inkomsten kwam met name het onderhoud van de Pieterskerk in gevaar. 'In de hele erfgoedsector is onderhoud erg belangrijk, want op moment dat achterstallig onderhoud hebt, stijgen de kosten gigantisch', aldus Hulkmans.

De kerk gaat nu ook proberen om op andere manieren inkomsten te genereren. 'We willen de monumentale openstelling uitbreiden. In oktober open we een tijdelijke tentoonstelling. Ook komt er een fototentoonstelling en in het midden van de Pieterskerk een groter museumcafé met wifi en een schommel. Mensen kunnen nu én genieten van cultuur en zijn op een prettige plek.’