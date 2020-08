Man ontkent dat hij zijn vrouw heeft gewurgd in huis in Ter Aar

Een 46-jarige man ontkent dat hij eind mei in een woning in Ter Aar zijn echtgenote heeft gewurgd. Iemand anders zou het volgens hem het levensdelict gepleegd hebben.

De Haagse rechtbank hield maandag een eerste zitting over de zaak. Ismail D. was niet aanwezig, maar volgens zijn advocate ontkent hij 'met klem' de moord op zijn 34-jarige vrouw op 30 mei in haar woning aan de Reigerlaan in Ter Aar. De vrouw was afkomstig uit Egypte. Ze verbleef al geruime tijd met haar man, die uit Soedan komt, in Nederland. Ze hebben drie kinderen.

Agenten vonden de vrouw onder verdachte omstandigheden in haar woning en hielden Ismail D. aan. Hij had een woning in Nieuwkoop, maar zou nog wel bij zijn vrouw zijn geweest. Zijn advocate vroeg maandag bij de rechtbank om een duidelijk onderzoek naar de handafdrukken in de hals van de vrouw. Die afdrukken kunnen volgens de verdachte onmogelijk van hem zijn.

DNA-onderzoek

Ook wil de advocate dat onderzocht wordt of er misschien een ander persoon in het spel is. De politie gaat nog mensen uit Egypte ondervragen die de vrouw kenden. Uit die gesprekken moet blijken of er mogelijk een andere relatie was.

Het politieonderzoek naar de zaak is nog lang niet afgerond, zo bleek maandag bij de rechtbank. Er moet ook nog informatie uit de Verenigde Staten komen. De rechtbank vroeg bovendien om aanvullend DNA-onderzoek.

Verdachte blijft vastzitten

Verder zal de verdachte zelf ter observatie worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Almere. Daar wordt gekeken of de man mogelijk lijdt aan geestelijke stoornissen. De opname in het centrum is voorlopig niet aan de orde, vanwege een wachtlijst van 22 weken. Zijn advocate vroeg de rechtbank maandag om Ismail D. in de tussentijd vrij te laten uit voorarrest, zodat hij terug kan naar zijn woning in Nieuwkoop. Daar wilde de rechtbank niets van weten. D. blijft vastzitten.

De eerstvolgende zitting in de zaak is op 2 november, maar dan is er nog geen inhoudelijke behandeling.