Boetes voor feestende studenten in Delft die zich niet aan de coronaregels hielden

De politie en de gemeente hebben vrijdagavond een studentenfeest in Delft beëindigd. Op het feest in de Coendersstraat waren zo'n honderd studenten die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Ook veroorzaakten ze geluidsoverlast, schrijft de gemeente Delft maandag. Er zijn boetes uitgedeeld.

Volgens de gemeente was het feest rond 19.00 uur in volle gang in een pand van het Delftsch Studenten Corps. Burgemeester Marja van Bijsterveldt en de rector magnificus van de universiteit, Tim van der Hagen, zijn teleurgesteld en vooral boos na wat er vrijdagavond is gebeurd. Er zijn boetes opgelegd en na overleg met de Senaat van de studentenvereniging is besloten de betrokken leden en organisatoren van het feest een sanctie op te leggen, aangezien ook het Corps dit absoluut onacceptabel vindt. Ook moeten de organisatoren en de feestvierders veertien dagen thuis in quarantaine. Als ze klachten krijgen moeten ze zich laten testen en dit doorgeven aan de vereniging.

De burgemeester en de rector hebben veel waardering voor het snelle handelen van de studentenvereniging. Zij roepen andere verenigingen op om in dergelijke situaties hetzelfde te doen, 'zodat duidelijk is dat dergelijk gedrag in Delft onacceptabel is'. Wat de sancties precies inhouden, is niet bekendgemaakt. Bij coronafeesten en overlast kan de politie boetes geven rond de 390 euro aan jongeren boven de 18 jaar, schrijft de politie op haar website.

Het Delftsch Studenten Corps was niet bereikbaar voor commentaar.

OWee

De gemeente en de TU Delft hebben de afgelopen weken met de studentenverenigingen overlegd over de introductietijd van nieuwe studenten. Vorige week was de digitale introductietijd van de OWee. Deze week is een fysiek programma georganiseerd met een dagje Delft, schrijft de organisatie van de OWee.

'Het is duidelijk dat in deze tijd en de geest van deze afspraken een dergelijk feest absoluut ontoelaatbaar is en van gebrek aan verantwoordelijkheid getuigt. Het risico op besmetting is, zo blijkt uit recente ervaringen, juist in een dergelijke setting groot', zegt de baas van de TU. De burgemeester vult aan: 'We kunnen in Nederland allerlei nieuwe regels en consequente aanpak tegen het coronavirus bedenken, maar het komt er in de allereerste plaats op aan dat we de bestaande basisregels handhaven. Als gemeente en politie zullen we daar de komende tijd scherp op zijn. In het licht van het toenemende aantal besmettingen in privé-omgevingen zijn dit soort bijeenkomsten absoluut niet te tolereren en er zal dan ook tegen opgetreden worden.'

LEES OOK: Zo zien de colleges er na de vakantie uit op universiteit en hogeschool