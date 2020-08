Oud-bokser Saïd Bettah heeft oplossing voor rellen Schilderswijk: 'Laat ze boksen en maak ze moe'

Boksen is de oplossing voor de onrust in de Schilderswijk. Dat zegt Saïd Bettah van Bettah Boxing Gym in de geplaagde wijk. 'Van boksen krijgen ze discipline, kunnen hun agressie kwijt en leren met alle culturen om te gaan.'

Het was vorige week drie avonden onrustig in de Schilderswijk. Jongeren zetten woensdagavond brandkranen open, gooiden met stenen en vuurwerk naar agenten en vernielde spullen. Ook donderdagavond waren er relschoppers in de wijk en kwam de ME in actie. In totaal werden meer dan dertig mensen opgepakt. Sommigen kregen een gebiedsverbod voor de Schilderswijk tussen 18.00 en 6.00 uur.

'Stop met rellen en stop met gekkigheid uithalen. We hebben alleen onszelf ermee. Het is onze wijk en het is niet de bedoeling dat wij een chaos creëren zodat mensen van buiten de wijk en buiten de stad deze wijk komen verpesten', zegt Bettah in een oproep aan de jongeren die problemen geven in de Schilderswijk.

Midden in de wijk heeft oud-prof boxer Saïd Bettah een boksschool. Hij maakt zich zorgen over de onrust. 'We komen als Schilderswijk negatief in het nieuws en dat is jammer. Terwijl er veel positieve initiatieven zijn. Er zijn ook mensen die er het beste van proberen te maken. En dan krijg je dit erbij. Dat is niet leuk.' Zijn oplossing voor de onrust is eenvoudig: 'Maak de jongeren moe, dan halen ze geen kattenkwaad uit.' Boksen dus.

Uitlaatklep

In de boksring zijn drie van zijn leerlingen keihard aan het trainen. 'Het zorgt voor rust in je hoofd, het is een uitlaatklep', zegt Hicham Rabari gebarend met zijn bokshandschoenen. 'En je raakt je frustraties erdoor kwijt. We zijn hier een gemeenschap, ongeacht kleur of afkomst. Hoe wij hier binnen met elkaar omgaan, is een leerschool hoe je dat buiten moet doen', aldus Rabari.

De 13-jarige zoon van Bettah, Mohamed Amin, beaamt het verhaal van zijn mede-bokser. 'Als ik agressie voel kan ik dat hier in de boksring kwijt. Je hebt bijna niks te doen in deze coronacrisis en hier kan je lekker boksen', zegt Amin met rode wangen van het trainen.

