Huttenbouw thuis in de tuin: 'Geen vriendjes om je af te leiden'

Honderden kinderen die met stapels pallets en planken in de weer zijn. Dat is doorgaans het vertrouwde beeld van de jaarlijkse huttenbouw. Maar nu dat dit jaar nauwelijks nog mogelijk is vanwege alle coronamaatregelen, is er in Alphen aan den Rijn een aangepaste vorm gevonden. Thuis in de tuin worden spijkers met koppen geslagen.

Bij de familie Martens gaat het er fanatiek aan toe. Het geraamte van hun hut staat al op de openingsdag. 'We zijn bijna klaar', zegt oudste zoon Dean (10) enthousiast. Voor hem is het de derde keer dat hij deelneemt aan de Alphense huttenbouw, maar ditmaal is vrijwel alles anders. 'Het is een heel andere plek en je bent ook niet met zoveel mensen. Dan kun je wat meer opschieten, want anders komen er telkens vriendjes naar je toe om je af te leiden.'

Deze zogenoemde eigen-huis-en-in-je-tuin-editie staat in schril contrast met een jaar geleden, toen het voormalige huttenbouwterrein aan De Bijlen afgeladen was. 'Vorig jaar stonden we hier met 623 kinderen te bouwen en lag hier in het midden een gigantische stapel met hout. Een kleine 500 kuub', vertelt Marcel van der Vliet namens de organisatie. 'Nu is het leeg.'

'Niet huilen'

Dean toont ondertussen zijn timmermanskunsten en laat zien hoe je hout moet zagen. 'Ik mis mijn vrienden wel een beetje, maar dit is ook leuk. Een keer alleen met mijn broertje en zusje.' Daarmee doelt hij op de 3-jarige Jaylen en de 6-jarige Elena. Wie denkt dat hutten bouwen vooral voor jongens is, heeft het volgens Elena helemaal mis. 'Vrouwen kunnen ook gewoon bouwen. En sterk zijn', countert ze. En wat ze van haar grote broer leert? 'Niet huilen.'

Dan begint het opeens te regenen. Binnen enkele seconden tovert het gezin Martens een dekzeil tevoorschijn, zodat de drie kinderen beschut in hun hut kunnen zitten. Zo redden ze zich voorlopig wel, denkt vader Frans. Hij heeft een rioleringsbedrijf aan huis, maar deze week is zijn belangrijkste taak het halen van hout. Glimlachend: 'Of thuis een hut bouwen ook voordelen heeft? Voor mij niet, want ik moet het ook weer opruimen. Dit is wel iets eenmaligs, hoop ik...'

