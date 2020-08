Hittegolf komt dinsdag ten einde, maar in het weekend wordt het pas echt koeler

Temperaturen van 20 of 21 graden komend weekend... Het wordt even wennen na de hitte waarmee we de afgelopen periode te maken hadden. Deze dinsdag komt er een eind aan de heel bijzondere hittegolf, die dertien dagen duurde.

Tijdens deze hittegolf waren er liefst zeven dagen waarbij de temperatuur in onze regio boven de 30 graden uitkwam. 'Dit is niet eerder voorgekomen', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee.

Maar deze dinsdag komt de temperatuur niet boven 22 graden uit. 'Even afkoelen', knikt Mizee. 'Er zijn perioden met zon, maar ook buien. Maar hoosbuien worden niet verwacht.' Er staat een zwak tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ook komende nacht is het volgens hem 'heerlijk koel' met een temperatuur van 15 of 16 graden.

Warme lucht

Woensdag stijgt de temperatuur echter weer. Dan wordt het met dank aan warme lucht uit het zuiden 26 graden. Daarbij is er flink wat zon, al ontstaan er 's middags wel weer wat regenbuien. Donderdag wordt het nog wat warmer: 28 graden. Maar ook dan kan er 's middags een bui voorkomen.

Vrijdag is het echt even gedaan met het zomerweer. Dan regent het nogal en wordt het niet meer dan 22 graden en in het weekend komt de temperatuur zelfs niet boven de 21 graden uit. 'Dus als je echt van warmte houdt, moet je van deze week even profiteren. Want vanaf het weekend is het helemaal voorbij.'

