HTM laat meer trams en bussen buiten spits rijden, tijdens spits juist wat minder

HTM laat vanaf 31 augustus meer trams en bussen overdag rijden en wat minder tijdens de spitsuren. Op die manier speelt de Haagse vervoersmaatschappij in op veranderingen in het reisgedrag van mensen tijdens de coronacrisis. HTM zag dat reizigers minder vaak de tram of bus namen tijdens de spitsuren, terwijl het overdag juist drukker werd.

Door de dienstregeling halverwege het jaar aan te passen krijgt de reiziger meer ruimte volgens HTM. 'Het is voor ons uniek dat wij de dienstregeling voor het tweede deel van dit jaar zo ingrijpend hebben aangepast. En het zorgt ervoor dat we in deze bijzondere omstandigheden iedereen de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van het openbaar vervoer', aldus directeur Gerard Boot.

Alleen op doordeweekse dagen wordt de dienstregeling aangepakt, in de weekenden blijft de dienstregeling hetzelfde. De dienstregeling is in stand gekomen in samenspraak met schoolinstellingen en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In oktober wordt geëvalueerd of de vernieuwde dienstregeling ook in 2021 wordt voortgezet.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen. Alle wijzigingen vind je op de site van HTM.

Tram 1

De extra spitstrams vervallen. Daarnaast wordt het traject vanwege werkzaamheden ingekort van Delft Tanthof tot Den Haag Centraal. Richting Scheveningen rijdt een vervangende bus.

Tram 2

De frequentie wordt verhoogd naar tien keer per uur. De trams rijden vijf keer per uur tussen Leidschendam en Kraayenstein en vijf keer per uur tussen Laan van NOI en Kraayenstein. Buiten de spits rijdt de tram twaalf keer per uur.

Tram 3/4

Spitstrams vervallen. Ter vervanging van de spitritten rijdt tram 34 de hele dag van 7.00 uur tot 19.00 uur tussen Lansingerland Zoetermeer en De Savornin Lohmanplein 6 keer per uur. Tussen de spitsen wordt er juist vaker gereden tussen Den Haag en Zoetermeer, van twaalf naar achttien keer per uur.

Tram 6, 9, 16

Minder trams tijdens de spits, meer daarbuiten. Tram 6 en 16 rijden overdag zeven keer per uur. Tram 9 rijdt overdag acht keer per uur.

Tram 15, 17 en 19

Tram 15 en 17 rijden tussen 11.00 en 17.00 uur minder: vijf keer in plaats van zes keer. Tram 19 rijdt de hele dag drie keer in plaats van vier keer per uur.

Bus 24

Bus 24 rijdt tijdens de spits acht keer per uur, in plaats van zes keer. Buslijn 27 vervalt, ter compensatie zijn bij buslijn 24 extra ritten toegevoegd.