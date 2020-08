Oorzaak Haagse stroomstoring nog onbekend, Stedin keert meer dan miljoen uit ter compensatie

'Het was een uitzonderlijke situatie, zo'n lange stroomstoring', legt een woordvoerder van Stedin uit. Een dag nadat grote delen van Den Haag acht uur zonder stroom zaten, is het onderzoek naar de oorzaak van de black-out nog in volle gang. De stroomstoring trof 37.000 klanten aan de westkant van de stad.

Het is maandagochtend iets na 11.00 uur als plotsklaps in grote delen van de hofstad de stroom uitvalt. In het stroomverdeelstation van Stedin aan het De Constant Rebecqueplein worden werkzaamheden uitgevoerd en daar bij gaat 'iets' fout. Er ontstaat kortsluiting.

'We zijn nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurde', legt de woordvoerder uit. 'Maar je moet je voorstellen dat het stroomverdeelstation, net als bij je thuis, een aardlekschakelaar heeft. Deze is alleen megagroot en sluit ook af bij kortsluiting. Door de kortsluiting kwam een vlam vrij en de ruimte stond vol rook.'

25.000 volt spanning

De reparatie duurde langer dan verwacht omdat de netbeheerder zeker wilde zijn dat alles weer veilig was. 'Op zo'n station staat 25.000 volt spanning. Je wil zeker weten dat er geen ongelukken gebeuren.' Nu de stroom er weer op is, zijn de werkzaamheden bij het stroomverdeelstation stilgelegd, tot de oorzaak van de kortsluiting duidelijk is. 'We kunnen nu wel de stroom garanderen', stelt de woordvoerder desgevraagd gerust.

Het is de derde keer in korte tijd dat delen van Den Haag getroffen werden door een stroomstoring. Volgens de woordvoerder is er geen verband tussen de verschillende storingen. 'Vier weken geleden was er ook een stroomstoring in het Statenkwartier en Scheveningen, dat kwam door een kortsluiting in het verdeelstation aan de Vijzelstraat. En de stroomstoring waar Scheveningen eind juni last van had, kwam door een kapotte kabel op de boulevard.'

Geld ter compensatie

'De stroomstoring van gisteren was een uitzonderlijke situatie, een zeldzaam lange storing. Gedupeerden krijgen ook geld ter compensatie. Dat is in ieder geval voor particulieren die minimaal vier uur zonder stroom hebben gezeten een bedrag van 35 euro.' Bij elke vier uur extra komt daar 20 euro bij.

'Maar dat is niet voor iedereen zeker', legt de woordvoerder uit. 'Omdat we geschakeld de stroom hebben teruggebracht hebben sommige mensen net korter dan die extra vier uur zonder stroom gezeten. We kunnen precies zien wie hoe lang geen stroom heeft gehad.' En iedereen ontvangt daarover een brief. De schade voor Stedin komt in ieder geval boven één miljoen euro uit'.