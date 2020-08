'Dit is not done', gemeente Zuidplas geschokt door seksvideo op gemeentehuis

'Ik heb er nu twee nachten over geslapen en ben nog steeds geschrokken en geschokt', zegt locoburgemeester Jan Verbeek van de gemeente Zuidplas. Zondagavond dook online een filmpje op waarop het lijkt dat twee stelletjes seks hebben voor de ramen van het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel. De gemeente onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie daarbij betrokken zijn. Terwijl dat onderzoek loopt zijn twee medewerkers voorlopig geschorst.

'Dit is not done. Je hebt een bepaalde moraal en voorbeeldfunctie in een gemeentehuis. En dit soort dingen kunnen echt niet. Mensen kunnen zeggen "je doet niemand kwaad", maar wij nemen dit zeer serieus en hoog op', aldus Verbeek.

Er zijn twee filmpjes op internet verschenen. Op het ene filmpje lijkt het erop dat twee stelletjes 's avonds op twee plekken in het gemeentehuis tegelijk seks hebben, op de eerste en de tweede etage voor een raam. Van hen zijn slechts contouren te zien. Volgens de makers van het filmpje zou het gaan om handhavers van de gemeente.

Medewerkers herkenbaar in beeld

Op een tweede filmpje zijn twee medewerkers van de gemeente herkenbaar in beeld. 'Zij zijn overigens niet herkenbaar te linken aan het andere filmpje, daar zijn slechts contouren te zien. Die twee hebben we uitgenodigd voor een gesprek en als ordemaatregel zijn zij geschorst. Ze mogen dus geen werkzaamheden verrichten gedurende dat lopende onderzoek', zegt de locoburgemeester.

'Dit is iets wat we uitermate serieus nemen', vervolgt Verbeek. 'Dit kan niet, dit mag niet en we willen de onderste steen boven hebben. We willen precies weten wie erbij betrokken zijn en wat er precies gebeurd is. We hopen dat de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk bekend is. Wat er uit komt, daar kan ik niet op vooruit lopen.'

'Het doet ons veel'

Verbeek krijgt veel reacties van collega's en inwoners van de gemeente. 'Je merkt dat het veel doet in de organisatie en bij het personeel. Ik spreek mensen uit onze dorpen die hier zeer ontdaan over zijn, samen met mij en het college en de gemeenteraad', zegt hij daarover.