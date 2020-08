Op de scootmobiel door Westland: 'Ik kijk er iedere maandag weer naar uit'

De scootmobieltocht is populair, schrijft WOS. 'Een tochtje met z'n allen is veel gezelliger. Onderweg hebben we pauze en na afloop krijgen we een ijsje.' Zo denkt een andere deelnemer er ook over: 'Ik kijk er iedere maandag weer naar uit'.

Deze week begon de tocht in Poeldijk. Elke week start de route ergens anders in de gemeente. Volgende week is dat Honselersdijk.