Waarom winkels eten weggooiden na de stroomstoring in Den Haag

'Verse sushi, vissalades en andere visschotels', mismoedig wijst Van de Coterlet in de vitrine in zijn winkel op de Frederik Hendriklaan alles aan wat hij heeft moeten weggooien. 'We begonnen maandag met alles vers in de vitrine te leggen. En dan heb je net alles netjes op orde, en poef, de stroom ging eraf.'

'We konden niets meer, je hebt geen koeling meer, geen kassa en ook belangrijk, de pin deed het niet', aldus de visboer. 'Over de verse vis kan je ijs gooien, dat blijft wel goed en alles wat in de vriescel lag is ook bevroren gebleven. Maar alle maaltijden die we net vers bereid hadden, konden weggegooid worden.'

Visboer Bert van de Coterlet | Beeld: Omroep West

Temperatuur belangrijk

Mogen supermarkten en andere winkels het eten weggeven?, vroegen we aan de NVWA. 'Bij voedselveiligheid is de temperatuur van het eten heel belangrijk. Bederfelijk producten moeten onder 7 graden Celsius worden bewaard', legt een woordvoerder van NVWA uit.

Bij hogere temperaturen hebben ziekmakende bacteriën de kans om te groeien. Als door een stroomstoring de koeling zo lang wegvalt - in Den Haag, duurde het op sommige plekken acht uur voor de stroom was hersteld- heb je een potentieel onveilig product. 'En dat mag je niet weggeven. Het weggooien van voedsel is heel naar, maar het is nog naarder als er mensen ziek van worden. Zeker mensen die bij de Voedselbank lopen, die hebben het al zo zwaar', aldus de woordvoerder.

Verzekerd voor stroomstoring

Ondanks de gemiste omzet blijft de visboer optimistisch. 'Ik heb geluk gehad, de stroomstoring duurde langer dan zes uur, en daar ben ik voor verzekerd. Dat is een geluk bij een ongeluk.'

Stedin verwacht zeker één miljoen euro te moeten uitkeren aan compensatie voor de grote black-out.