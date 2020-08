Giselle maakt duurzame kleding: 'Ik wil bewustwording creëren'

Giselle van der Star (29) is een jonge vrouw en al jaren bewust bezig met de kleding die ze koopt. 'Ik draag veel basics, dus dan hoef je ook niet steeds nieuwe kleding te kopen elk seizoen. Daarbij wil ik kleding kopen van duurzame materialen en eerlijk gemaakt.'

'Ondanks diverse keurmerken over eerlijk en duurzaam geproduceerde kleding is het lastig om 100 procent te weten of een merk in alle opzichten goed bezig is.' Giselle kwam daarom tot de conclusie dat ze het dan maar zelf moest gaan maken en startte begin maart Atelier Jungles.

Duurzame stoffen

'Wij maken hier mooie basic kleding, t-shirts, broeken, vestjes. Alles van duurzame stoffen zoals biologisch katoen en de ontwerpen zijn net een beetje anders, waardoor het wel fashionable is.'

Coupeuse Lyla werkt aan een topje | Foto: Omroep West

Giselle heeft haar atelier geopend in een bijzondere tijd. 'We openden het atelier om het vervolgens weer dicht te moeten doen vanwege de coronacrisis. Dat heeft heel wat stress en tranen gekost, maar nu zijn we twee maanden open en loopt het heel goed,' zegt ze. In eerste instantie wilde Giselle haar kledinglijn laten maken in het buitenland. 'Ik heb hele mooie duurzame stoffen gevonden, maar ik kwam niet binnen bij de fabrieken in het buitenland. Ze zeggen wel eerlijk te werken, maar de deuren blijven dicht. Dus er was maar één oplossing, ik moest het hier in Nederland laten maken.'

Den Haag werkt

'Via de gemeente Den Haag kwam ik in contact met de mensen van Den Haag werkt, zij helpen mensen weer aan het werk die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Sommige van hen hebben al een tijd geen baan gehad en hebben wat meer ruimte nodig om weer het arbeidsproces in te gaan. Die ruimte krijgen ze ook hier. Ze krijgen van mij het vertrouwen en de vrijheid om hun plek te vinden en het is geweldig om te zien wat mensen dan kunnen bereiken,' vertelt Giselle trots.

De kleding uit het atelier is 100 procent made in Holland | Foto: Omroep West

Op de vraag 'waar wil je naartoe met dit atelier' kan Van der Star geen antwoord op geven. 'Ik wil niet per se heel groot worden, ik wil graag bewustwording creëren. Ik ben geen groene goeroe ofzo, maar wees bewust van je aankopen. Een shirtje van drie euro in de winkel, dan kan je ervan uit gaan dat iemand hieraan heeft geleden,' zegt Giselle.