Coronabesmettingen op niveau van april en mensen liegen tegen GGD

In de grootste gemeenten in onze regio ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen bijna weer op het niveau van april. In krap een maand tijd zijn er in Den Haag bijvoorbeeld 832 nieuwe besmettingen geconstateerd. Aan het begin van de crisis steeg dat aantal van eind maart tot eind april ook al met ruim 900.

Ook in de gemeenten Rijswijk, Leiden, Delft, Gouda en Zoetermeer neemt het aantal besmettingen in vergelijkbare aantallen als in april toe. Zuid-Holland wordt in de RIVM-cijfers die vandaag naar buiten komen dan ook genoemd als de provincie waar 'de meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen' vandaan komen.

Rotterdam is qua besmettingen koploper in onze provincie: in nog geen maand tijd steeg dat aantal van 3.000 naar bijna 5.000. In de periode mei tot en met juli was sprake van een relatief rustige besmettingsperiode in onze regio. Desondanks steeg het aantal nieuwe coronagevallen in die periode alleen al in Den Haag met zo'n duizend.

Meer tests dan in april

Groot verschil met april is dat nu meer mensen worden getest dan aan het begin van de uitbraak. En van wie positief getest wordt, kan het merendeel thuis uitzieken of heeft nauwelijks klachten. Het aantal patiënten dat opgenomen is op een intensive care ligt net boven de vijftig. Eind april lagen landelijk minder dan achthonderd patiënten op een ic. Terwijl op de top meer dan 1.300 ic-bedden nodig waren.

Het bron- en contactonderzoek dat verdere besmettingen moet voorkomen, wordt volgens GGD Hollands Midden bemoeilijkt omdat mensen liegen over waar en met wie zij contact hebben gehad. 'Helaas komt het regelmatig voor dat mensen niet meewerken aan dit bron- en contactonderzoek', schrijft de dienst op zijn website.

Onjuiste informatie

'Sommige mensen geven helemaal geen informatie, anderen geven onjuiste informatie. Denk dan aan niet bestaande personen, e-mailadressen en telefoonnummers.' De GGD maakt zich zorgen over deze trend. 'Het wordt op deze manier steeds moeilijker alle betrokkenen te informeren over quarantaine en de leefregels.'

Bron- en contactonderzoek is volgens de GGD belangrijk om het virus in te dammen en kwetsbaren te beschermen. Mogelijk worden dinsdagavond om 19.00 uur nieuwe maatregelen aangekondigd tijdens een landelijke persconferentie, iets waar zorgminister Hugo de Jonge maandag op zinspeelde.

