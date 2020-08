Dringend advies: maximaal zes mensen thuis uitnodigen

Het coronavirus verspreidt zich nog altijd 'gestaag' in Nederland, en dat kan grote gevolgen hebben. Daarvoor waarschuwt minister-president Mark Rutte in de persconferentie. 'Als we niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug waar we niet willen zijn.' Landelijke maatregelen zijn nu niet nodig, vindt Rutte. 'Maar regionaal kunnen extra beperkingen worden ingesteld, als de situatie daar om vraagt'. Ook zegt de premier dat voorlopig de meeste mensen nog thuis moeten blijven werken.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zegt dat het aantal besmettingen oploopt in alle regio's en alle leeftijdgroepen. In de grootste gemeenten in onze regio ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen bijna weer op het niveau van april. Hij zei ook dat de thuisquarantaine terug kan van veertien naar tien dagen. Ook werd nogmaals onderstreept dat kinderen thuis moeten blijven als ze klachten hebben of als iemand in het gezin positief test op corona. Ben je in contact geweest met een besmet iemand, blijf dan ook thuis, zegt Rutte. De Jonge zegt dat het kabinet nog steeds onderzoekt of deze quarantaine kan worden verplicht. Een Kamermeerderheid keerde zich in een debat vorige week nog tegen dit idee.

Meeste besmettingen in privésfeer

Volgens Rutte worden mensen makkelijker in de omgang naar elkaar. 'De meeste nieuwe besmettingen zijn in de privésfeer', waarbij mensen familieleden en vrienden handen geven of knuffelen. Mensen die elkaar kennen en thuis ontvangen vertrouwen elkaar. Maar volgens Rutte gaat het om een schijnveiligheid.

Daarom roept hij nu op even geen feestjes en verjaardagen te vieren thuis met meer dan zes mensen. Met dit aantal valt binnen huizen nog anderhalve meter afstand te houden. De premier heeft dan liever 'dat mensen naar de horeca gaan', zei hij. 'Daar is meer ruimte, en hebben mensen een vaste zitplaats. Daar is de anderhalve meter beter te handhaven.'

Geen polonaise op feestjes

Bij feesten in zalen, of andere bijeenkomsten, moeten mensen genoeg afstand houden. Dat betekent geen polonaise en vaste plekken aan tafel. 'Zeker wanneer mensen een borreltje op hebben wordt er sneller geknuffeld', zegt Rutte.

'Dit is niet leuk, maar het moet gewoon. We vragen zaalverhuurders en horecaondernemers hier scherp op te letten. Er zal ook in de handhaving extra aandacht voor komen.'