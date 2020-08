Leidse zanger Mart overdonderd door succes: 'Nu naar de nonnen om Engels te leren'

Het zijn overweldigende tijden voor de Leidse volkszanger Mart Hoogkamer. Zijn Youtubevideo waarin hij op het strand in Spanje de klassieker 'Unchained Melody' zingt is inmiddels dertig miljoen keer bekeken. Van over de hele wereld stromen mails binnen met interesse voor optredens.

'Het zijn wel serieuze cijfers, dertig miljoen. Laten we gewoon eerlijk zijn,' zegt Mart Hoogkamer op zijn favoriete terras van Koetshuis de Burcht in Leiden. 'Het voelt als een droom. Ik kan het nog niet zo goed bevatten.' Mart nam de video op op het Spaanse strand en stuurde het naar zijn manager Robert Schipper. Die plaatste het vervolgens op de sociale media, waarna het filmpje viral ging.

Mart spreekt geen Engels omdat hij vroeger geen zin had om op te letten op school. 'Ik was een Ciske de Rat-achtig type. Ik luisterde niet naar de meesters en juffen', vertelt Mart. 'Ik wilde alleen maar zanger worden, dat was mijn droom'. Inmiddels heeft Mart met zijn manager afgesproken dat hij naar de zogenoemde nonnen van Vught gaat. Zo kan hij binnen een aantal weken vloeiend Engels zingen en spreken en niet fonetisch zoals hij nu doet.

'Mijn hart ligt bij Nederlandse muziek'

Ondanks zijn enorme succes, heeft ook Mart last van de coronacrisis. 'Als je zes à acht optredens in een weekend hebt en je hebt er nu nog maar één, twee of geen, wat ook wel eens voorkomt, dan doet dat wel iets met je. Dat is afkicken, zeg maar.'

Het nummer 'Unchained Melody' dat Mart op het strand zingt heeft hij ook in de studio opgenomen en staat op nummer 1 in de iTunes top-100. 'Mijn plan is om nog steeds Nederlandse muziek te maken, want daar ligt mijn hart. Maar ik denk er wel aan om mooie covers van 'legends' als Elvis Presley of Tom Jones te zingen. Dat is iets wat ik graag zou willen.'