Zeker veertien auto's bekrast in Rijswijk: 'En dat op klaarlichte dag!'

Een van de vele bekraste auto's in Rijswijk.

In Rijswijk zijn dinsdag diverse auto's bekrast. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zeker veertien auto's. De beschadigingen werden rond 18.30 uur ontdekt door een bewoner van de Nansenstraat. Die belde meteen de politie. Buurtbewoners zijn woest op de dader. 'Wees dan echt een stoere jongen of meid en meld je.'

'We hadden net gegeten, ik liep naar buiten en ik zag toen opeens dat onze auto's waren bekrast', vertelt een vrouw die anoniem wil blijven. 'En dat op klaarlichte dag! Ik riep meteen mijn man met de vraag of hij soms ruzie had gemaakt met iemand. Ga je dit jaar eens niet op vakantie, probeer je te sparen en dan krijg je dit! Volgens mijn garage bedraagt de schadepost duizend euro en krijg ik die niet vergoed.'

Ook bij de auto van haar buurman was het raak. 'Bij mij bedraagt de schade 250 euro, maar ook ik krijg die niet vergoed', vertelt hij. 'Daar had je leuke andere dingen mee kunnen doen, met dat geld...'

Niet door de knieën

Een overbuurman is waarschijnlijk door het oog van de naald gekropen. 'Ik zet mijn auto altijd hier neer', wijst hij. 'Maar daar was dinsdagavond geen plek.' Volgens hem moet de dader een jongvolwassene zijn geweest. 'Alle krassen zitten namelijk op dezelfde hoogte. De dader is echt niet door de knieën gegaan.'

Aan de hand van de beschadigde auto's gaan agenten ervan uit dat de verdachte van de hoek van de Henri Dunantlaan en de Nansenstraat richting de Hammarskjöldlaan ging. De verdachte liep daarbij waarschijnlijk aan de rechterkant van de weg, op de stoep.

Sleutel

Vermoedelijk zijn de beschadigingen aangebracht met een sleutel of een ander scherp voorwerp. Op vrijwel alle auto’s zat over de hele zijkant een kras in het lakwerk. De politie vraagt mensen die tussen 17.30 en 18.30 uur iets verdachts zagen in deze buurt zich te melden. Ditzelfde geldt voor mensen die camerabeelden hebben van deze wijk.

'Wees na het bekrassen van onze auto's ook nu een stoere jongen of meid en meld je!', reageert een van de buurtbewoners. 'Je hoeft de schade dan waarschijnlijk niet eens zelf te betalen, maar dan regelen onze verzekeringsmaatschappijen het met elkaar.'