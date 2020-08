Veehouder Wilbert opgelucht na verdwijnen omstreden veevoerregel

Een verplichte aanpassing aan het krachtvoer dat melkveehouders hun dieren geven, gaat vrijwel zeker van tafel. De maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen, maar levert in dat verband te weinig op. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Melkveehouder Wilbert van der Post uit Leiden is niet verbaasd dat de minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) haar plannen weer intrekt.

De boeren moesten van het kabinet veevoer met minder eiwitten gaan gebruiken. 'Deze maatregel zal, volgens de vereniging van dierenartsen en de boeren, een groot risico voor de gezondheid van het vee als gevolg hebben', zei Van de Post eerder. De voorgenomen nieuwe regels zorgden voor felle protesten van boeren. Ook Wilbert van der Post was er meerdere malen op zijn trekker bij om zijn protest kracht bij te zetten.

Donderdag zou een kort geding plaatsvinden dat de boeren tegen de maatregel hadden aangespannen. 'Het is gezichtsbehoud voor de minster. Ze zou het kort geding voor 99 procent zeker verliezen', zegt Van der Post zelfverzekerd. De Leidse veehouder is blij dat de maatregel van tafel is en hij het gewone krachtvoer aan zijn koeien kan voeren, zonder kans op ondervoeding door gebrek aan eiwit in het voer.

'We zijn gefrustreerd'

En hij is niet de enige die blij is. 'Ik zie in appgroepen waarin ik zit dat andere boeren ook blij zijn dat de plannen niet doorgaan. We zijn wel gefrustreerd, omdat we vanaf het begin aangaven dit dit plan niet tot stikstofvermindering zou leiden.'

Volgens de boerenactiegroep Agractie zal het nieuws voor veel veehouders een grote opluchting zijn. 'Wij zijn blij dat ook het ministerie en het kabinet mede wegens de droogte van de afgelopen tijd inzien dat stikstofreductie niet op deze manier vanachter de tekentafel behaald mag worden. Het had tot risico's voor de diergezondheid geleid.'

De Raad van State zette vorig jaar een streep door de manier waarop tot dan toe vergunningen werden verleend voor projecten waarbij stikstof vrijkomt. De aanpak bood volgens de hoogste bestuursrechter te weinig bescherming voor kwetsbare natuurgebieden. Door die uitspraak werd het noodzakelijk met spoed de stikstofuitstoot terug te dringen. Pas daarna is er weer meer ruimte voor bijvoorbeeld de bouw van huizen en de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Een verlaging van de stikstofuitstoot is nodig om de komende tijd vergunningen af te kunnen geven voor de bouw van bijvoorbeeld woningen. Minister Schouten moet nu met nieuwe plannen komen om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarbij wordt de landbouw, wat stikstof betreft, als grootste vervuiler gezien. Ingrijpende maatregelen zullen niet uitblijven, is de verwachting.

'Krimp van de veestapel'

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet wil snel met de minister in debat. 'Krimp van de veestapel is nu onontkoombaar', zegt zij. Ook veehouder Van der Post is bang dat het die kant opgaat. 'Er wordt alleen naar uitstoot gekeken en niet naar de opname van stikstof. Daar dragen wij als landbouwers ook aan bij, als je de veestapel inkrimpt valt dat ook weg.'

Toch zullen de boeren serieus naar nieuwe voorstellen van de minister kijken. 'Maar het moeten wel realistische plannen zijn en er moet draagvlak voor zijn', besluit Van der Post strijdvaardig.

