Alphense Chessety (27) overlijdt bij bergwandeling in Spanje: 'Woorden schieten tekort'

De 27-jarige Chessety Kroeze uit Alphen aan den Rijn is afgelopen zondag bij een bergwandeling in Spanje om het leven gekomen. Haar familie heeft dat woensdag bekendgemaakt via Facebook. Ze kwam in de Catalaanse regio Leria ten val en is ter plekke aan haar verwondingen overleden. 'Woorden schieten tekort om te omschrijven hoe we ons voelen, onze "kleine" meid van 27 jaar is in één keer uit ons leven gerukt', schrijven de nabestaanden.

Het noodlot sloeg toe in de Spaanse bergen, waar de Alphense met haar vriend Justin op vakantie was maar waar ze telefonisch geen bereik hadden. Volgens de familie van Chessety heeft Justin er alles aan gedaan om haar weg te halen. Uiteindelijk hebben hulpdiensten met een helikopter haar lichaam opgehaald.

'We hebben er allemaal heel veel verdriet van dat ze ons op zo'n vreselijke manier is ontnomen', aldus de nabestaanden. Zij proberen zoveel mogelijk bekenden van Chessety op de hoogte te stellen van haar overlijden en roepen op het bericht ook te delen.

Roeping om arts te worden

Chessety, die deels opgroeide in Woubrugge, stond op het punt om af te studeren als basisarts en werkte als coassistent bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. 'Ze heeft er keihard voor gewerkt om haar doel en roeping, arts te worden, te halen', laat haar familie weten. 'Ze stond vol in het leven en was altijd in voor een feestje.'

Ter nagedachtenis aan Chessety is een digitaal condoleanceregister geopend. Daar kunnen bekenden een persoonlijk bericht met herinneringen en foto's delen. Dat is iets wat de familie graag zou willen. 'Persoonlijk contact vinden we op dit moment nog te zwaar. We hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.'

