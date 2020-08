Goudse Schouwburg kan voorlopig openblijven dankzij financiële steun

De Goudse Schouwburg krijgt ruim 430.000 euro uit een fonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het geld en eerder genomen maatregelen kan de schouwburg het hele seizoen 2020-2021 openblijven, is de verwachting. Door de coronacrisis zijn de bezoekersaantallen en inkomsten van het theater sterk teruggelopen en dreigde een faillissement. Voorwaarde voor de steun is wel dat er vanuit de gemeente of provincie hetzelfde bedrag op tafel wordt gelegd.

In juli schonk de gemeente Gouda al 200.000 euro aan de Goudse Schouwburg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Directeur Tineke Maas liet toen weten dat het theater hierdoor tot het eind van het jaar vooruit kon. 'We hadden een hoge bezettingsgraad. Maar als die van 85 procent naar twintig zakt, kom je in de problemen. De kosten lopen gewoon door. Gas, water en licht en de belastingen worden niet ineens goedkoper. Dit geld is nog niet voldoende om alle problemen op te lossen', zei ze in juli. Er zijn twaalf mensen ontslagen.

De gemeente en de schouwburg hebben samengewerkt bij de aanvraag voor de steun vanuit Fonds Podiumkunsten van het Rijk. 'De Rijkssteun was niet vanzelfsprekend omdat er hoge eisen gesteld werden aan de regeling, maar de krachtige lobby heeft geleid tot dit fantastische resultaat. Ik ben trots op dit resultaat en eenieder die daaraan heeft bijgedragen in deze hectische en moeilijke tijd', zegt Maas. In totaal is er 435.702 euro toegekend.

Gemeente zoekt mee naar geld

De gemeente Gouda is ook blij met de steun. Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur laat weten zich in gaan zetten voor de vereiste cofinanciering. 'De schenking van 200.000 euro, die in juli nodig was ter voorkoming van een dreigend faillissement deze zomer, kan in ieder geval al als cofinanciering worden aangemerkt', zegt hij in een verklaring. 'Additionele stappen, bijvoorbeeld via gedeeltelijke huurkwijtschelding door de gemeente, zijn evenwel nodig om de gedane toezegging vanuit het Rijk daadwerkelijk te kunnen verzilveren.'

Voor die verdere stappen vanuit de gemeente is besluitvorming nodig, waarbij de gemeenteraad betrokken wordt. De schouwburg en de gemeente roepen ook andere partijen, zoals inwoners, op om de schouwburg financieel te steunen in deze moeilijke tijd voor de culturele sector.

