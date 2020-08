Vogelflappen aan hoogspanningsmasten worden vanuit helikopter vervangen

Vogelflappen zorgen voor een betere zichtbaarheid van de stroomdraden voor vogels, waardoor er minder vogels tegenaan vliegen. De oude flappen blijken een fabricagefout te bevatten. 'Op termijn kan er schade ontstaan aan de geleiders doordat er frictie ontstaat tussen de vogelflap en de geleider zelf. Daarom hebben wij het advies gekregen om de vogelflappen preventief te vervangen', zegt Vincent Hassfeld, projectdirecteur bij netbeheerder TenneT tegen mediapartner Studio Alphen.

Normaal worden er hoogwerkers ingezet bij werkzaamheden aan de masten. 'Dat zou betekenen dat we over een afstand van ongeveer 6,5 kilometer rijplaten moeten leggen, waarmee we behoorlijk veel overlast veroorzaken voor de omgeving. Daarom hebben we gekozen voor deze nieuwe werkmethode.' Met de inzet van een helikopter wordt de totale duur van de werkzaamheden teruggebracht van drie maanden naar slechts één week.

Franse experts

In het buitenland wordt deze methode veelvuldig ingezet, omdat hoogwerkers daar lang niet altijd op alle locaties kunnen komen. De experts die nu aan de slag zijn, zijn overgevlogen uit Frankrijk. 'Zo'n helikopter is veilig, het zijn ervaren ploegen die binnen Europa het werk vaker doen. Dus we zijn een pilot gestart om dit ook in Nederland zo te doen', legt Hassfeld uit. Verschillende diensten kijken deze week op locatie mee, om te bepalen of deze methode vaker ingezet kan worden.

'Ook voor inzet bij live working. Dat betekent dat er spanning op de verbinding blijft staan, terwijl we de werkzaamheden uitvoeren.' Deze week staat de spanning uit tijdens de werkzaamheden, omdat er nog geen toestemming voor is vanuit de Inspectie SZW.

Spoorlijn en N11

Op zaterdag staat de vervanging van de vogelflappen boven de spoorlijn en de N11 op de planning. 'Ook dat zijn werkzaamheden en locaties die deze ploeg gewend is. Maar we hebben met Rijkswaterstaat afgestemd dat zaterdag de rijbanen versmald worden, van twee banen naar één baan. En we hebben een korte verkeersstop om te voorkomen dat mensen er toch naar gaan kijken en er daardoor gevaarlijke situatie ontstaan', besluit Hassfeld.

