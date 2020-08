De Haagse componist Rob Bolland (65), is ongeneeslijk ziek. Dat heeft Bolland zelf bekendgemaakt in een interview met De Telegraaf. De componist, tekstschrijver en producer is bekend van het duo Bolland en Bolland en als producent van onder anderen Falco, Status Quo en Gerard Joling.

Bij Rob Bolland werd drie jaar geleden kanker geconstateerd. Onlangs kreeg de componist in het ziekenhuis te horen dat hij niet meer te genezen, vertelt hij De Telegraaf.

Bolland is onder meer bekend van de nummers die hij samen met zijn broer Ferdi componeerde onder de naam Bolland en Bolland. In 1981 brachten de broers In The Army Now uit. Vijf jaar later coverde de Britse band Status Quo het nummer, het nummer bereikte de eerste plaats in zowel de Amerikaanse als Britse lijsten.

Gamechanger Of The Year

Het duo is ook bekend door de twee hits die ze voor de Oostenrijkse zanger Falco schreven. Rock me Amadeus en Jeanny veroverden de hitparades. De twee schreven ook de musical over Falco, die in 1998 overleed.

Rob Bolland werd 2017 in Oostenrijk uitgeroepen tot Gamechanger Of The Year. Bolland deelt zijn prijs met de Falco-stichting. Die benaderde de producent voor het project Falco Goes School. 'Daarmee wil de stichting jongeren enthousiasmeren voor muziek. Ik ben het hele jaar bezig geweest met schoolbezoeken. Oostenrijk is wat groter dan Nederland, dat viel wel tegen', vertelde Bolland toen lachend aan mediapartner Den Haag FM.