Feestweek De Lier gaat coronaproof door

Thuis feestjes vieren kan niet echt meer, nu premier Rutte dinsdagavond adviseerde niet meer dan zes mensen uit te nodigen. Dus is het maar goed dat in Westland een deel van de fameuze feestweken toch doorgaat. Vandaag is die in De Lier begonnen, onder meer met een wandeltocht en de eerste dag van het zomerterras.

De deelnemers aan de wandeltocht ploffen na hun tien kilometer neer op het terras voor een kop koffie en een glas water. 'Fijn dat er toch nog iets is georganiseerd', zegt een van de dames die de tocht erop heeft zitten. 'We gaan ook de fietstocht nog doen', zegt haar wandelvriendin. Bij het stoepkrijten, een van de kinderactiviteiten, is het minder druk dan voorgaande jaren. 'Zo'n 150 kinderen, en vorig jaar waren dat er 250', weet Piet Voskamp, de organisator van de feestweek. Hij denkt niet dat het stiller is omdat mensen bang zijn voor corona. 'Nee, we hadden eerst alles afgeblazen, dus er zijn deze week meer mensen met vakantie.' Dat blijkt ook uit het animo voor sommige activiteiten. Voor de vijfkamp voor de jeugd kwamen te weinig aanmeldingen binnen.

Daar staat tegenover dat het zomerterras op vrijdag en zaterdag al helemaal is uitverkocht. Op het terrein van korfbalclub Valto staan 300 tafels met twee stoelen per stuk strak in het gelid, zo neergezet dat iedereen op anderhalve meter kan zitten. Alleen voor donderdag zijn nog tafeltjes beschikbaar. Verder is er ook kermis, de tweede in Westland in een aantal weken, na die van Wateringen. 'Wij doen het iets anders dan Wateringen', vertelt Voskamp, 'de kermis is op een afgesloten terrein en je moet kaartjes van een euro kopen in de voorverkoop. Dat loopt heel goed. Daarnaast moeten bezoekers een gezondheidscheck doen. Dat hoeven we niet te doen, maar we hebben het ingevoerd om bij een eventuele nieuwe lockdown door te kunnen gaan.'

