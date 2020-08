Grootste bedrijvenverzamelgebouw Den Haag wil geen erotisch centrum als nieuwe buurman

Bink36 verzet zich tegen de komst van een erotisch centrum op een steenworp afstand van het bedrijvenverzamelgebouw aan de rand van de Binckhorst. 'Vestiging van de prostitutiezone in de Sporendriehoek is niet alleen slecht voor de leefbaarheid in de omliggende wijken, het is ook funest voor de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst. Er wordt geen recht gedaan aan de aanjaagfunctie voor de ontwikkeling van het gebied door Bink36', staat in een brief die de eigenaar van het grootste bedrijvenverzamelgebouw van Den Haag aan de gemeente heeft gestuurd.

Begin dit jaar werd bekend dat de gemeente Den Haag de raamprostitutie die nu nog is gevestigd in de Doubletstraat en de Geleenstraat wil verhuizen naar een erotisch centrum. Dat centrum moet moert worden gevestigd op een driehoek grond in een soort niemandsland tussen de spoorlijnen, vlakbij het Schenkviaduct, ten noorden van de Lekstraat.

De verplaatsing zou de kans bieden om een centrum te ontwerpen dat aan alle wensen en eisen voldoet op het gebied van hygiëne en arbeidsomstandigheden, aldus wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) bij de presentatie van de plannen. 'Goede voorzieningen in combinatie met veiligheidsmaatregelen zullen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van de sekswerkers.' Ook zou de prostitutie volgens sommige omwonenden voor overlast zorgen. Door de verhuizing zouden ook de Doubletstraat en de Geleenstraat kunnen worden herontwikkeld. Daarvoor zouden zich al meerdere partijen bij de gemeente hebben gemeld.

Niet betrokken

De nieuwe plek voor de raamprostitutie ligt vlak naast Bink36. De eigenaar van dat complex, Bink Management, zegt niet bij de ontwikkeling van het centrum te zijn betrokken. Volgens directeur Edward de Kroes zou bijvoorbeeld in een verslag van een bewonersavond hebben gestaan dat zijn bedrijf aanwezig was, terwijl het niet eens was uitgenodigd.

Wij lijden nu al schade - eigenaar gebouw Bink36

In een brief aan de gemeente roept hij verder op goed onderzoek te doen naar de gevolgen van de vestiging voor de omgeving. Bink36 zelf zou al de eerste nadelige effecten hebben gemerkt. 'Wij lijden nu al schade. Verschillende geïnteresseerden hebben te kennen gegeven geen huurder te willen worden in verband met de plannen voor de prostitutiezone.'

Rare combinatie

Bovendien, zegt de eigenaar: de Binckhorst en de aangrenzende gebieden wacht een enorme metamorfose. Hier komen straks duizenden nieuwe woningen. 'Dat is een heel rare combinatie. Er wordt in deze omgeving voor miljarden aan vastgoed ontwikkeld. De hoogste torens van Den Haag komen hier. Het is natuurlijk een heel raar idee: van de entree van Den Haag maak je een prostitutiezone', aldus De Kroes.

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag, wil opheldering over de positie van Bink36 bij het maken van de plannen voor het erotisch centrum. Volgens die partij is het nu nog te vroeg om in te stemmen met de plannen daartoe. 'Uit de brief van Bink36 komt een beeld van de gemeente naar voren als een partij die koste wat kost de verhuizing van de prostitutiezone naar de Sporendriehoek wil doordrukken en snel ook', aldus raadslid William de Blok.

De gemeenteraad praat al begin september over de kwestie. Te snel, aldus Hart voor Den Haag. Er zijn nog te veel 'open eindjes'. De Blok: 'Het is niet chique hoe het stadsbestuur de buurt hiermee heeft overrompeld.'

