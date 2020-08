Volg hier het Haagse spoeddebat over onrust op Scheveningen en in de Schilderswijk

Een commissie van de gemeenteraad van Den Haag komt donderdag, tijdens de vakantie, bij elkaar. In de ingelaste vergadering praten de leden over de recente onrust in Scheveningen en de Schilderswijk. Wij zenden het debat live uit.

Bij de Pier van Scheveningen werd vorige week maandag een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken. Dat gebeurde bij een vechtpartij tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam. Volgens burgemeester Jan van Zanen heeft deze steekpartij niets met Scheveningen te maken en had het ook ergens anders kunnen gebeuren.

De steekpartij kwam na enerverend weekend op Scheveningen. Door de hittegolf kwamen duizenden mensen naar de badplaats om verkoeling te zoeken. De wegen naar de kust liepen vol, waarbij verkeersregelaars lastig werden gevallen door wachtende automobilisten. Sommige bezoekers parkeerden hun auto's op stoepen, bij inritten en in bermen.

Tentenkampen

Niet iedereen ging aan het einde van de dag weer naar huis: er waren mensen die op het strand en in de duinen sliepen. Soms op strandbedjes die werden weggehaald bij de strandtenten, maar er ontstonden ook complete tentenkampen op het strand. Volgens de gemeente waren er veel toeristen uit Duitsland en België, die anders naar de Middellandse Zee zouden gaan maar door het coronavirus daar niet naartoe konden.

Daarvoor was het ook al onrustig in de badplaats. In juni klaagden bewoners over jongeren die met auto's en motoren door de straten raceten, soms onder invloed van lachgas.

Schilderswijk

Daar kwam afgelopen week de onrust in de Schilderswijk bij. Jongeren draaiden op diverse plekken in de wijk brandkranen open. Dat draaide uit op een confrontatie met de politie, waarbij relschoppers vuurwerk, stenen en eieren naar omstanders en agenten gooiden. In drie nachten tijd werden meer dan vijftig mensen aangehouden.

Voor de gemeenteraad waren de onrusten reden om de vakantie te onderbreken. Eigenlijk zou de raad nog twee weken met reces zijn, maar een gedeelte van de raad komt nu donderdagmiddag toch bij elkaar. Zij zullen dan onder meer de brief bespreken die het stadsbestuur heeft gestuurd naar aanleiding van de ongeregeldheden op Scheveningen. Het college benadrukt in de brief dat herhaling van overlast nooit is uit te sluiten, maar gaat na het zomerreces het gesprek met de raad aan over maatregelen die de situatie moeten verbeteren. Ook bewoners en vertegenwoordigers van horeca-ondernemers worden bij de evaluatie van deze zomer betrokken.

