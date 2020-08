Verdwaalde kat uit Schotland na drie weken in Naaldwijk gevonden: 'Blijdschap bij baasjes was enorm'

Meerdere mensen in Westland hadden de kat al zien lopen, maar niemand slaagde er in het beestje te vangen. Tot vrijwilligers van Team Dierenacties Westland enkele vangkooien plaatsten. De kat Una bleek in Schotland te wonen en ontsnapt te zijn tijdens een overtocht met de ferry. Gitta Zwijnenburg mocht de baasjes het goede nieuws vertellen. 'De blijdschap was enorm. Daar doe je het allemaal voor.'

De verdwaalde kat werd bijna drie weken geleden voor het eerst in het Westland gezien. 'We kregen een melding van iemand die een mooie blauwgrijze kat hadden gezien bij de McDonald's. Zij vroegen zich af wat het beestje daar in the middle of nowhere deed. Ze hadden zelf geprobeerd om de kat te vangen, maar hij was te schuw en dat was daardoor niet gelukt', vertelt de vrijwilliger van Team Dierenacties Westland.

De medewerkers hielden de melding in de gaten. Dagen later werd Una opnieuw gespot. 'Dit keer waren het mensen van in de tachtig die het diertje drie keer in de tuin hadden gezien. Ze kenden alle katten uit de buurt, en daardoor wisten ze dat deze daar niet hoorde. Ze hadden ook geprobeerd om de kat te pakken, maar zonder succes en hebben daarom onze hulp ingeschakeld.'

Poolse chip

De vrijwilligersorganisatie heeft enkele vangkooien. Deze werden op diverse plekken in de Naaldwijkse wijk geplaatst, maar in eerste instantie zonder succes. 'Het eten was wel een keer weg, maar zonder de kat te vangen', legt Zwijnenburg uit. Woensdagmorgen was het uiteindelijk raak. 'Een collega is er direct heen gegaan om er voor te zorgen dat ze zo kort mogelijk opgesloten zitten in de kooi.'

Bij het lezen van de chip stuitten de vrijwilligers op een nieuw probleem. De chip bleek Pools te zijn en het lukte niet om verdere informatie uit de chip te lezen. Zwijnenburg begon direct met een zoektocht in Polen. 'Met behulp van een Poolse jongen die net ervoor naar zijn Bengaalse kat op zoek was zijn we er in geslaagd om contact te leggen met een dierenarts in Polen. Die schrok dat wij de kat hadden gevonden, want hij hoorde in Schotland te zijn.'

Ontsnapt op ferry

Wat doet een Schotse kat met een Poolse chip in Naaldwijk? Zwijnenburg kreeg van de Poolse dierenarts het e-mailadres van de eigenaren. Die reageerden razendsnel. 'De baasjes zijn van Polen naar Schotland verhuisd. Ze waren nu voor de vakantie terug naar Polen gegaan en hadden de ferry naar Nederland genomen. Tijdens de overtocht is Una ontsnapt. Ze hebben op de boot nog gezocht, maar hem nergens kunnen vinden. Ze waren drie weken in alle staten en hebben alleen maar gehuild omdat ze Una kwijt waren. De blijdschap was echt enorm toen ze hoorden dat wij de kat hebben gevonden.'

Una heeft bijna drie weken door het Westland gezworven. Het beestje is daarom direct naar een dierenarts gebracht. 'Una was heel mager en ook een beetje uitgedroogd', vertelt Zwijnenburg. 'De dierenarts heeft er voor gezorgd dat hij aan kan sterken en verder maakt hij het gelukkig goed.'

Hele zoektocht

Na de behandeling door de dierenarts is de kat naar het asiel gebracht, waar de Poolse baasjes Una zaterdagochtend weer op komen halen. 'We zijn zo blij voor de baasjes, maar ook voor Una dat het gelukt is om de baasjes te vinden. Het was een hele zoektocht, maar je wilt dat niet opgeven. Als jouw dier kwijt is dan wil je ook dat anderen er alles aan doen om jouw te vinden. Dus vandaar dat het voor mij echt een sport is om de eigenaar te vinden als een dier is vermist. De blijdschap als je beestje en baasje kunt herenigen, daar doe je het allemaal voor.'

