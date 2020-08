Studenten TU Delft klaar voor bionische spelen: 'We hebben ons skelet enorm verbeterd'

Traplopen en opstaan om een voorwerp met een hand op te pakken. Het lijken eenvoudige handelingen, maar niet voor mensen in een rolstoel. Studenten van de TU Delft hopen dit mogelijk te maken met gebruik van een exoskelet, een soort robotpak. Met de nieuwste versie van dit pak gaan de studenten voor het eerst meedoen aan de Internationale Bionische Spelen. 'Ik ga mijn uiterste best doen om hoge ogen te gooien', zegt piloot Sjaan Quirijns.

Sjaan liep twintig jaar geleden bij een sportongeluk een dwarslaesie op. Sindsdien zit ze in een rolstoel. Als 'piloot' is ze betrokken bij het studententeam van de Delftse universiteit, Project MARCH genaamd. De studenten ontwikkelen een exoskelet waarmee patiënten kunnen opstaan en lopen. In mei zouden ze meedoen aan de Internationale Bionische Spelen. Door het coronavirus werd het evenement uitgesteld, en nu wordt in de herfst een onlinevariant gehouden.

'We hebben behoorlijk wat tegenslagen gehad dit jaar', vertelt teamleider Jip Buis over de coronatijd. Zo werd de locatie waar de studenten werkten gesloten en moest het team thuis gaan werken. 'We zijn een hecht team en werden uit elkaar getrokken. Dat was best lastig. Uiteindelijk konden we in een garage van een van onze ouders aan het exoskelet werken.'

Drieënhalve maand niet trainen

Hierdoor kon het team toch nog een keer per week trainen. Maar piloot Sjaan was hier niet altijd bij. 'We hebben drieënhalve maand niet kunnen trainen met Sjaan. Dat terwijl zij onze piloot is die het skelet draagt. Gelukkig zijn we nu zover dat we het exoskelet kunnen testen.'

Het team heeft er dit jaar voor gekozen om geen nieuw prototype te ontwerpen, maar verder te werken aan het exoskelet van vorig jaar. 'Dit heeft als voordeel dat we hierdoor veel technische aanpassingen hebben kunnen doen en het skelet enorm kunnen verbeteren.'

Zes obstakels

In de Broodfabriek in Rijswijk test Sjaan het pak. Ze moet een parcours met zes obstakels voltooien. Zo moet ze een trap oplopen en bekers op een tafel opstapelen. De spieren van haar armen trillen zichtbaar door de inspanning die ze moet leveren. 'Je moet fysiek en mentaal heel sterk zijn om in zo'n exoskelet te willen bewegen', zegt ze over het meer dan dertig kilo wegende pak.

De studenten kijken ondanks alle tegenslagen uit naar de bionische spelen, waar achttien verschillende teams aan meedoen. Sjaan durft niet te voorspellen hoe ze het daar zal gaan doen. 'Het zal wellicht lastig worden, maar ik ga mijn uiterste best doen om hoge ogen te gooien.'

