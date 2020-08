Opvallend veel coronagevallen in de Marokkaanse gemeenschap in Gouda

In Gouda schrikken ze daar wel van. 'Ik houd me zelf strak aan de regels, meneer Rutte mag trots op me zijn', verzucht een vrouw bij de supermarkt. 'Ik vind dat als er zoveel mensen uit één gemeenschap corona krijgen ze hun huiswerk beter moeten doen.' Een winkelier aan de Bosweg geeft ook aan dat 'de mensen zich slecht aan de coronaregels houden', ook al heeft hij een groot bord hangen voor zijn winkel met de bekende regels en ook al heeft hij desinfectiespray staan.

De vraag is hoe het komt dat juist de Marokkaanse Gouwenaren zo'n groot percentage vormen van het aantal besmettingen. Een man, zelf met Marokkaanse roots, heeft wel een idee: 'Wij zijn net als veel andere mensen een beetje coronamoe. Maar bij ons komt erbij dat we ons hebben moeten gedragen met de ramadan, het Offerfeest. Dat zijn momenten dat we normaal met de hele familie bij elkaar komen. En dat is misschien zo hier en daar misgegaan. We houden nu eenmaal erg van gezelligheid.'

'Zeer zorgelijke cijfers'

'Het zijn zeer zorgelijke cijfers', zegt locoburgemeester Thierry van Vugt. 'Je ziet dat veel meer mensen zich laten testen, in Gouda gemiddeld 500 mensen op dagbasis. Het ziekenhuis ligt nog niet vol met coronagevallen, in die zin is het anders dan in maart. Maar het is geen fijn lijstje om erg hoog op te scoren.'

Van Vugt ziet dat er, net als in de rest van het land, veel besmettingen plaatsvinden in familiekringen. 'De Marokkaanse gemeenschap is erg hecht met elkaar, dat kan een oorzaak zijn. We zijn samen met de GGD met de gemeenschap in gesprek om dit onder de aandacht te brengen en de urgentie te delen. Je ziet dat de gemeenschap heel bereid is om mee te werken en meer bewust wordt', zegt Van Vugt.

'Mensen luisteren'

De voorzitter van de Nour Moskee, Mohammed Kharkhach, was woensdag bij het overleg tussen de Marokkaanse gemeenschap en de gemeente. Hij zegt mensen altijd te vragen zich aan de regels te houden: 'Anderhalve meter, mondkapjes op enzovoort.' Volgens hem luisteren de mensen naar hem.

LEES OOK: Mensen liegen tegen GGD bij contactonderzoek: valse telefoonnummers en niet bestaande personen