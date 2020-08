Acht Leidse buurtverenigingen willen niet meer praten met gemeente

Acht buurtverenigingen uit de Leidse binnenstad hebben hun gesprekken met de gemeente opgeschort. Ze hebben geen vertrouwen in de participatietrajecten die worden georganiseerd over onder meer evenementenbeleid en de herinrichting van de Kaasmarkt. 'We zijn er blijkbaar alleen maar zodat het wettelijk verplichte participatievinkje kan worden gezet', schrijven de verenigingen in een gezamenlijke brief aan de Leidse burgemeester en wethouders, meldt mediapartner Sleutelstad.

De acht verenigingen vinden dat hun inbreng het afgelopen anderhalf jaar 'keer op keer zonder meer' ter zijde is geschoven. 'Daarom vinden wij het van onze kant niet zinvol meer om als buurtverenigingen nog tijd en energie te besteden aan zogenaamde participatietrajecten waarvan de uitkomst in feite van tevoren al vast staat. Vandaar dat wij besloten hebben om onze medewerking aan dit soort projecten op te schorten.'

De aanleiding voor de brief aan het college is de vraag om in gesprek te gaan over de autoluwe binnenstad, schrijft Arthur Elias, voorzitter van Maredorp-de Camp. 'In het verleden stond van tevoren al vast welke richting uw college, al dan niet gesteund door bepaalde andere stedelijke belangengroepen, op zou gaan', concludeerden de voorzitters op 13 augustus in een gemeenschappelijke vergadering. 'De buurtverenigingen in de binnenstad hadden het nakijken.'

'Willen ons niet laten misbruiken'

De brief is ondertekend door de verenigingen Hogewoerd en omgeving, Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West, Zeeheldenbuurt, Pancras-West, Noordvest-Molenbuurt, Tussen de Rijnen, De Put in de Oude Morsch, en Maredorp-de Camp. Zij praten ieder geval 'de komende tijd' niet met de gemeente, laat Foppe Rees Vellinga (Pancras-West) desgevraagd weten. 'Contact met de gemeente heeft gewoon helemaal geen zin, we willen ons op deze manier niet laten misbruiken.'

De gemeente Leiden laat via een woordvoerder weten dat goed overleg met de bewonersverenigingen voor hen voorop staat. 'Deze verenigingen zijn van grote waarde voor onze stad en onze organisatie.' Verder toont de gemeente zich verbaasd over de timing van de brief: 'We hebben in september een gesprek hierover gepland met een aantal bewonersverenigingen. De gemeente is en blijft graag in gesprek met partijen in de stad en dus ook met de bewonersverenigingen. Juist ook als er zaken zijn die niet goed lopen, zijn wij van mening dat je daar alleen samen en in gesprek uitkomt.' Leiden laat weten de komende weken met een inhoudelijke reactie te komen richting de briefschrijvers.