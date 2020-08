ADO-talent Polley doneert zelfgemaakte schoolboeken aan Ghanees weeshuis

De door ADO Den Haag aan FC Dordrecht verhuurde Robin Polley had een verrassing voor kinderen in Ghana. Ze kregen speciaal gemaakte schoolboeken opgestuurd, onder meer met actiefoto's van de voetballer. 'Ik hoop dat ik ze met de boeken meer motivatie kan geven. Dat ze leren dat ze nooit op moeten geven', zo legt Polley uit.

De 21-jarige voetballer is de zoon van Prince Polley, de Ghanese voetballer die onder meer voor FC Twente en Sparta in de Eredivisie uitkwam. Hoewel Robin Polley in Rotterdam is geboren heeft hij de Ghanese nationaliteit en kwam hij al twee keer uit voor Jong Ghana. Hij kwam op het idee om de boeken te maken door zijn vader, die weer in zijn geboortestad Kumasi woont. 'Hij vertelde over kinderen die een boek hadden gemaakt met een foto van hem op de voorpagina.'

De verdediger die dit jaar voor het tweede seizoen op rij door ADO aan FC Dordrecht wordt verhuurd vond dit een mooi idee. 'De afgelopen jaren heb ik kinderen mijn shirts gegeven, maar door het verhaal van mijn vader kwam ik op het idee om de boeken te maken en die aan een weeshuis en scholen te doneren.'

'Kinderen moesten huilen'

In de schoolboeken zijn onder meer actiefoto's van Polley voor ADO en het Ghanese nationale team te zien. Volgens de ADO-speler was de actie een groot succes. 'Mijn vader was er bij toen de kinderen de boeken kregen. Hij vertelde dat ze erg blij waren en dat sommigen zelfs moesten huilen.' Naast de schoolboeken stuurde Polley ook levensmiddelen naar het Ghanese weeshuis.

Het ADO-talent is blij dat hij op deze manier iets kan doen voor de kinderen in Ghana. 'In het weeshuis zitten voornamelijk straatkinderen die dus zonder ouders opgroeien. Zij hebben het ontzettend moeilijk. Ik ben blij dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen. Ik hoop dat de boeken ze de motivatie geven om door te gaan en dat ze weten dat ze nooit op moeten geven.'

Projecten opzetten

Voor Polley is het maken van de boeken een eerste stap. Hij heeft nog veel meer plannen voor de Ghanese kinderen. 'Ik wil betrokken blijven bij de mensen in Ghana. Normaal ga ik in de vakantie naar Ghana, maar door corona kon dat dit jaar niet. Dus ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen. In de toekomst wil ik dit soort dingen blijven doen. Ik denk erover om een eigen stichting te beginnen zodat we nog meer mooie projecten in Ghana op kunnen zetten.'

