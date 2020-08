Geen actieve controle op gasten achter de voordeur

Gemeentes in onze regio gaan niet actief controleren hoeveel mensen er bij de inwoners thuis zijn. Ze zeggen te vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep West waarop tien gemeentes hebben gereageerd. Sinds dinsdag zijn de coronaregels aangescherpt en is 'het dringende advies' om maximaal zes bezoekers thuis ontvangen.

Premier Mark Rutte concludeerde dinsdag dat het met de coronabesmettingen vooral misgaat in de privésfeer. 'Als je thuis toch mensen ontvangt, dan geldt: beperk het tot maximaal zes gasten’, zo stelde de premier.

'In Hollands Midden herkennen we de constatering van het kabinet dat de meeste besmettingen in de privésfeer plaatsvinden', laat de gemeente Alphen aan den Rijn weten. 'We roepen daarom ook iedereen op gehoor te geven aan dit advies.' De gemeente Krimpenerwaard stelt dat ze ervan uit gaan 'dat onze inwoners het dringende advies van het kabinet opvolgen.' 'Het is een advies waarbij de verantwoordelijkheid bij de inwoners ligt', voegt de voorlichter van de gemeente Zoeterwoude toe.

Een gevaar voor de publieke gezondheid

De woordvoerder die namens de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen reageert, stelt dat als een samenkomst tot overlast leidt, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, er gehandhaafd kan worden. De gemeente Delft voegt hieraan toe: 'Handhaving achter de voordeur is niet opgenomen in de noodverordening en blijft daarom veelal plaatsvinden op basis van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld (geluids)overlast. Wanneer daar aanleiding voor is kan de burgemeester echter handhaven op basis van artikel 172 en 175 van de gemeentewet. Als hier aanleiding toe is zal de burgemeester daar zeker gebruik van maken.'

De gemeente Noordwijk stelt geen voorstander te zijn ‘van toezichthouden door een BOA tot achter de voordeur, tot in de woonkamer. Dat moet je niet willen.’

Lokaal uitstampen

Er zijn grote regionale verschillen tussen het aantal besmettingen per regio. Daarom stelde de premier dinsdag dat we 'zoveel mogelijk lokaal uitstampen en waar het niet kan nationaal.' Rotterdam en Amsterdam namen al apart maatregelen. Hoe zien de gemeentes in onze regio dat?

Den Haag: 'Op dit moment zijn er geen aanvullende maatregelen. Als de veiligheidsregio in de toekomst extra maatregelen neemt, dan gaat de Veiligheidsregio daar op dat moment direct over communiceren.' Alphen aan den Rijn laat weten te blijven vasthouden aan het bron- en contactonderzoek van de GGD. ook blijft de gemeente de geldende basisregels onder de aandacht brengen.

Handhaving in de openbare ruimte weer aangescherpt

De gemeente Gouda stelt: 'Naar aanleiding van een toename in het aantal besmettingen begin augustus, is onder andere de handhaving in de openbare ruimte weer aangescherpt. Ook is er contact met ondernemers om de regels weer strak te gaan toepassen. Daar waar de gemeente constateert dat daar onvoldoende gehoor aan gegeven wordt, zal worden opgetreden en worden beboet.'

Delft: Op dit moment overweegt de burgemeester nog geen aanscherping van de regels. Wel vindt voortdurende beoordeling plaats van het naleven van de bestaande regels en wordt hierop gestuurd. Deze sturing en ook de handhaving wordt, naar aanleiding van het toenemen van het aantal besmettingen, wel geïntensiveerd en dus strenger.

Per ontwikkeling kijken

'De huidige aanpak is in Zoeterwoude effectief gebleken', laat de gemeente Zoeterwoude weten. 'Dit is terug te zien in het corona dashboard van de GGD Hollands Midden. Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen houden wij continu in de gaten. Per ontwikkeling kijken wij of en zo ja, welke aanscherpingen nodig zijn.'

Katwijk: De overweging om lokale maatregelen aan te scherpen zal afhangen van o.a. het aantal ziekenhuisopnames en positief geteste personen. Dit wordt scherp in de gaten gehouden.