WK Mario Kart in aangepaste vorm: 'De ware monsters zijn er niet'

'We kunnen zien wat er gebeurt nu de ware monsters er niet zijn.' Nee, met die komische opmerking doelt Sophie Jarmouni niet op vijandige spelfiguren als Bowser, Donkey Kong Jr. en Koopa Troopa, maar op de absolute wereldtoppers die ontbreken bij het officieuze WK Super Mario Kart. Door de coronabeperkingen hebben tientallen buitenlanders het nostalgische evenement in Alphen aan den Rijn dit jaar over moeten slaan.

Dat biedt kansen voor de 33-jarige Jarmouni uit het Belgische Luik, die sinds 2016 Belgisch kampioen Super Mario Kart is. Vorig jaar was ze de hoogst geklasseerde vrouw op het WK en eindigde ze bij de beste tien deelnemers. 'Het gaat nu grofweg tussen de nummers vijf tot en met vijftien. Het is onze tijd om te schitteren', zegt Jarmouni met gevoel voor drama. Wat niet zo raar is, wanneer je weet dat ze als actrice werkt.

Vooral voor niet-Europeanen is het nagenoeg onmogelijk om naar Nederland te reizen. Daardoor heeft het wereldkampioenschap geen officiële status gekregen, maar is deze editie tot 'Super Mario Kart All Stars' omgedoopt. Waar normaal gesproken een vijftigtal fanatiekelingen strijdt om de felbegeerde titel, zijn er volgens de organisatie ditmaal vijftien deelnemers. Bijna de helft van hen komt uit het buitenland.

Mondkapjes dragen

Dat geldt ook voor de in Utrecht woonachtige Jonathan Toole-Charignon (23), alias 'Lafungo'. Net als Jarmouni behoort hij naar eigen zeggen tot de mondiale top-10. 'Het eerste WK dat ik meemaakte, was in 2012. Toen woonde ik nog in de Verenigde Staten. Elk jaar dat ik daarna in de gelegenheid was, ben ik naar dit evenement gekomen. Omdat het één van de beste ervaringen is die ik heb gehad', aldus de uit Boston afkomstige Amerikaan.

Toegegeven: vooraf was hij wel een beetje bezorgd over het 'WK' in coronatijd. Maar daar is hij meteen van teruggekomen. 'Al met al doet de sfeer enorm veel denken aan hoe het er normaal gesproken aan toegaat. Natuurlijk missen we veel mensen die dit jaar niet konden komen. En we dragen mondkapjes tijdens de wedstrijden, wat een aanzienlijke impact heeft. Vooral voor mij, omdat mijn bril steeds beslaat.'

Geen groot geld

Jarmouni heeft eveneens getwijfeld om naar de Esports Game Arena in Alphen te komen, het computerspelletjesparadijs aan de Raadhuisstraat dat deze week voor het derde jaar op rij dient als decor voor het Super Mario Kart-circus. 'Maar ik wilde héél graag mijn vrienden ontmoeten. Het zou heel triest zijn om dit toernooi te missen, want dat is me nog nooit gebeurd sinds mijn debuut in 2014.'

Als enige vrouw staat de Waalse Sophie Jarmouni meer dan haar mannetje. Sterker nog: bij afwezigheid van onder meer titelverdediger Julien Holmière uit Frankrijk, hoopt ze ditmaal zelfs op het erepodium te eindigen. Alleen de eer staat op het spel, want met het klassieke computerspel op de Super Nintendo uit 1992 zijn geen grote geldbedragen te verdienen. Terwijl miljonair worden met moderne games tegenwoordig juist heel goed mogelijk is.

Vakantiegevoel

Toole-Charignon: 'Dit is voor ons allemaal een hobby. De gemiddelde leeftijd van mensen die hieraan meedoen, is 35 jaar. Ik ben één van de jongste deelnemers, ik verdien mijn geld met andere dingen. Toevallig ben ik werkzaam in Esports, maar dat heeft niets te maken met Super Mario Kart. We doen het in onze vrije tijd, voor de lol. Het is een soort vakantiegevoel.'

