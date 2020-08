Plaknachten worden steeds normaler, zeker aan de kust

Om 02.13 uur wakker worden worden omdat je kletsnat van het zweet van je kussen afdrijft; de plaknacht wordt steeds normaler in Nederland. Alleen al dit jaar waren er drie nachten waar het niet kouder werd dan 20 graden in De Bilt, meldt Weeronline. 'Vroeger' kwam zo'n nacht maximaal één keer per jaar voor, zegt het weerbureau. 'En langs de kust is het alleen maar erger', zegt Omroep West-weerman Huub Mizee.

De toename van het aantal dagen met tropenminima - zoals een nacht van 20 graden of meer wordt genoemd - past volgens Weeronline in de trend van het opwarmende klimaat. In totaal is het sinds 1901 tien keer voorgekomen dat de minimumtemperatuur in De Bilt uitkwam op 20 graden. Acht keer was dat vanaf het jaar 2000 en vijf keer vanaf 2018.

Op hete dagen zorgt de zee vaak voor enige verkoeling, maar uit de cijfers blijkt dat een echte plaknacht juist aan de kust vaker voorkomt dan in het binnenland. Huub Mizee: 'Het zeewater is goed opgewarmd door de zon, en als er dan een windje van zee staat koelt het dus 's nachts niet af.' Hij zegt dat de opwarming hier 's nachts juist groter is dan overdag. 'En dat gaan we toch merken. Je slaapt korter, je slaapt ook slechter en dat is niet goed voor de gezondheid.'

'De stad is een steenoven'

Een ander ding dat meespeelt in de opwarming is het feit dat, zeker in de steden, de gebouwen dit op elkaar staan. 'Dan wordt de stad een soort steenoven die je bij de pizzeria ziet: de stenen blijven 's nachts ook warmte uitstralen waardoor het niet kan afkoelen.'

Een oplossing heeft Huub niet. 'Onze huizen zijn er niet op gebouwd. Kijk naar het Middellandse Zeegebied, daar staan veel witte huizen, ze hebben luiken tegen de zon, de ramen zijn kleiner. Dat hebben we allemaal niet.' Huub zelf heeft tegenwoordig een airco staan: 'Een kleintje waarmee je één kamer koel kunt krijgen, maar ik denk er echt over om een grotere installatie aan te schaffen.' Hij realiseert zich dat dat wel veel meer stroom kost, maar Huub zelf heeft milieuvriendelijke stroom.

Goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws: het wordt kouder. De nacht van donderdag op vrijdag was uniek. 'Je zag tussen 02.30 uur en 04.30 uur de temperatuur stijgen in onze regio van 23 naar 25 graden', zegt Huub. Maar na vrijdag worden de nachten echt koeler. Kunnen we weer lekker slapen, maar misschien wel even het bed verschonen na al dat gezweet.

