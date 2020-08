Aantal woninginbraken fors afgenomen door coronacrisis

Het aantal woninginbraken is in Zuid-Holland tijdens de coronacrisis flink afgenomen. Dat heeft het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) berekend op basis van de meest recente politiecijfers. In de hele provincie werden in de eerste zeven maanden van dit jaar 20 procent minder inbraken gerapporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

De daling komt volgens een woordvoerder van de IIC door de coronacrisis. In de eerste twee maanden van het jaar lag het aantal inbraken nog hoger dan in 2019, maar vanaf maart nam het aantal af. 'De daling is een optelsom van factoren. Mensen werken door het coronavirus meer thuis en gaan minder vaak 's avonds weg. Het is misschien een logische ontwikkeling, maar in onze ogen is het wel positief.'

De IIC heeft als eerste naar de cijfers van Zuid-Holland gekeken en kan de trend niet verglijken met andere provincies. Wel heeft de politie landelijke cijfers bekendgemaakt. 'Daar daalde het aantal woninginbraken met 21 procent, dus de cijfers in Zuid-Holland liggen in lijn met die in heel Nederland.'

Bovengemiddeld veel inbraken

In absolute aantallen werden in Rotterdam de meeste inbraken gepleegd (804). Den Haag staat met 594 op de tweede plaats. Gouda (141) en Leiden (115) staan op de vierde en vijfde plaats, nog achter Vlaardingen (145).

Uit de inventarisatie van IIC blijkt dat Leiden en Gouda door de coronauitbraak de grootste daling aan inbreken kenden. In het begin van het jaar kenden beide gemeenten bovengemiddeld veel inbraken met maanden met 39 en 41 inbraken. In de daaropvolgende maanden daalde dit aantal tot 13 en 17. In de zomermaanden liep het aantal inbraken in beide plaatsen weer op tot rond de twintig.

Niet overal minder

Niet in elke gemeente daalde het aantal woninginbraken. In Lisse nam het aantal inbraken met 59 procent toe, de grootste stijging in de provincie. Ook in Bodegraven-Reeuwijk steeg het aantal inbraken, en wel met 39 procent. 'In kleinere gemeenten is de stijging relatief fors, maar schijn kan ook bedriegen. In de eerste zeven maanden van dit jaar waren er 22 inbraken in Lisse. Als het aantal laag is dan is elke stijging percentueel snel fors', legt de woordvoerder uit. Nieuwkoop was met een afname van 54 procent om die reden juist de sterkste daler in de regio.