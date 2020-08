Ministers veroordelen bedreiging Kamerlid Omtzigt: 'Ik schrik ervan'

'Schandalig' en 'onaanvaardbaar'. Bewindslieden laten voorafgaand aan de ministerraad weten niet blij te zijn met het verloop van demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag. Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het 'echt schandalig' dat collega-politici donderdag rond het Binnenhof zijn opgewacht en lastiggevallen door betogers tegen de coronamaatregelen. Dit soort gedrag 'mag niet en hoort niet thuis in onze democratie' , vindt de bewindsman.

Bij het gebouw van de Tweede Kamer, rond het Binnenhof en op het Plein ontstond donderdag een grimmige sfeer bij een protest van enkele tientallen mensen. Daarbij werd de politie belaagd, net als een verslaggever van omroep PowNed. Ook moest CDA-Kamerlid Omtzigt het ontgelden. 'Ik zal je doodslaan' , kreeg hij toegeroepen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die zelf ook beledigingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg, noemt het 'absoluut onaanvaardbaar' dat Omtzigt is bedreigd. 'Ik schrik ervan. Je meent het niet, belachelijk.'

'De politie heeft 'afgewogen' opgetreden'

'We hebben in Nederland een heel vrij democratisch debat en daar mag je behoorlijk ver in gaan, zegt Grapperhaus. 'Maar dat doen we niet met bedreiging, intimidatie, leugens, beledigingen en relschoppen.' Grapperhaus vindt dat de politie 'afgewogen' heeft opgetreden. 'Daar leggen ze ook verantwoording over af. Het is bijzonder jammer dat die relschoppers dat zelf nooit ergens doen.' Hij benadrukt dat het overgrote deel van de bevolking nog altijd achter het coronabeleid van het kabinet staat.

'Agenten aanvallen of mensen bedreigen is echt niet oké', vindt ook minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). 'Dan moet de politie optreden en dat is ook gebeurd.' Wiebes weerspreekt dat het kabinet doof is voor kritiek op het coronabeleid. 'Ik denk dat deze mensen juist bijzonder goed gehoord worden. Maar we zijn het niet met ze eens.' Wiebes vindt het 'heel gevaarlijk' dat zij zo onzorgvuldig omspringen met wetenschappelijke inzichten.

Omtzigt zelf heeft nog niet gereageerd.